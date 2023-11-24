الهلال الأحمر الفلسطينى: استقبلنا 100 شاحنة من المساعدات اليوم

قال رائد النمس، المتحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطيني، من غزة، إنه تم استقبال 100 شاحنة من المساعدات اليوم.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لفضائية "الغد"، مساء اليوم الجمعة، أنه يتطلع لاستقبال مزيد من المساعدات الإغاثية والإنسانية من الدول العربية والشقيقة، لتلبية احتياجات أكثر من مليون نازح من قطاع غزة.

وأضاف أن طواقم الهلال الأحمر الفلسطيني تستقبل المساعدات بالتنسيق مع الهلال الأحمر المصري والأونروا والمؤسسات الأممية لتوزيعها حسب الخطة الموضوعة، متوقعًا توسيع الخدمات المقدمة أثناء الهدنة المؤقتة.

وأشار متحدث الهلال الأحمر الفلسطيني إلى أن قوات الاحتلال تستهدف أطقمنا خاصة في شمال غزة، رغم أننا لا نتحرك فيها دون تنسيق مسبق، مؤكدًا وجود صعوبة لدى الهلال الأحمر الفلسطيني في التواصل مع المستشفيات.