الجمعة 24 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"القاهرة الإخبارية" تعرض لقطات مباشرة لرصد الدخول والخروج الآمن للشاحنات الإنسانية إلى غزة

عود شاحنات المساعدة
عود شاحنات المساعدة من معبر رفح

عرضت فضائية "القاهرة الإخبارية" لقطات حية ومباشرة لعودة الشاحنات الإنسانية من الداخل الفلسطيني إلى أبواب معبر رفح من الجانب الفلسطيني الآن.

الإغاثة الفلسطينية

ويتضح من اللقطات المباشرة التي تعرضها "القاهرة الإخبارية"، أن الشاحنات محملة بالمواد الغذائية ومياه الشرب النظيفة، علاوة عن وجود كميات من المواد الطبية.

مرور الشاحنات 

وأكدت "القاهرة الإخبارية"، أن هذه الشاحنات التي دخلت حتى الآن من معبر رفح 89 شاحنة، ومن المفترض أن تعبر 200 شاحنة إلى أراضي غزة اليوم.

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