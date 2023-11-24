المستشار فوزى: الاحتلال استهدف كل من حاول الدعم ونقل الحقيقة داخل غزة

أكد المستشار محمود فوزي، رئيس الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، أن الاحتلال استهدف منظمات الإغاثة الدولية وكل من حاول الدعم وكل من حاول نقل الحقيقة، لما يحدث داخل قطاع غزة.

وقال "فوزي"، خلال مؤتمر صحفي، اليوم الجمعة، إن الاحتلال استهدف الصحفيين حتى أسفر هذا الاستهداف عن استشهاد عشرات الصحفيين، لدرجة أنه قيل وبحق إنه لا يوجد مكان آمن للصحفيين في غزة ولا توجد سابقة لمثل هذا الأمر.

كما شدد على رفضه التام لاستمرار العمل العسكري في محيط المستشفيات لكونها مرافق محمية بموجب القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، مؤكدًا أن الجهود المصرية جاءت في إطار الحرص على حقن الدماء وتحقيق الاستقرار في المنطقة، لذلك مُزج فيها الحسم بالحكمة.

وتابع أنّ مفوّض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان قال إن الأحداث المروعة التي وقعت في الفترة الماضية بقطاع غزة لا يمكن تصديقها، وإن الإخفاق في الامتثال لقواعد القانون الدولي الإنساني قد يمثل جرائم حرب، وأن الألم والفزع والخوف محفورون في وجه الأطفال والنساء والرجال وهو أكبر مما يُحتمل.