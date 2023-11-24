المستشار فوزى: 70% من ضحايا الحرب فى غزة من الأطفال والنساء

قال المستشار محمود فوزي، رئيس الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي بمعبر رفح، إن كلمة الحملة اليوم تحمل رسالتين، الأولى لأهلنا في فلسطين وغزة، وهي رسالة العون والدعم والمساندة.

وأضاف "فوزي"، خلال مؤتمر صحفي، اليوم الجمعة: نؤكد في رسالتنا أننا دائمًا هنا معكم الأقرب إليكم ولن نبخل بجهد أو عمل لرفع هذا الظلم والعدوان الغاشم حتى تعودوا في القريب العاجل إلى دياركم وحياتكم الآمنة التي نعدكم أننا سوف نكون على استعداد كامل لبنائها وتعميرها إلى جواركم أيضًا.

وأضاف رئيس الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي السيسي: الرسالة الثانية لجميع سكان العالم الذين يشاركوننا في الأخوة والإنسانية والحياة، قبل أيام كان اليوم العالمي الطفل، اليوم الذي اجتمع فيه قادة العالم من 23 سنة ليقطعوا على أنفسهم وعدًا للأطفال أننا سنبقيهم آمنين.

وأضح رئيس الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي السيسي أن 70% من ضحايا الحرب من الأطفال والنساء، فهل ستظل كل هذه الكلمات مجرد شعارات تردد أو أيام احتفالية رمزية نحتفل بها؟