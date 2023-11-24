مؤتمر جماهيرى لـ"حماة الوطن" بأسيوط دعمًا للمرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى

يستعد حزب حماة الوطن بمحافظة أسيوط، اليوم الجمعة، لإطلاق مؤتمر جماهيري حاشد بحضور الفريق جلال الهريدي، رئيس الحزب والآلاف من المواطنين لدعم وتأييد ترشيح المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة.

ويأتي المؤتمر بحضور الفريق جلال الهريدي، رئيس حزب حماة الوطن ومؤسس سلاح الصاعقة المصرية، واللواء أحمد العوضى، النائب الأول لرئيس حزب حماة الوطن ورئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، والدكتور أحمد العطيفي، أمين تنظيم الجمهورية، ومحمد أبوجبل حارس مرمي منتخب مصر ولفيف من قيادات الحزب والشخصيات العامة والتنفيذية بالمحافظة.

قيادات “حماة الوطن” يشاركون في مؤتمر دعم المرشح الرئاسي بأسيوط



من جانبه، أعرب النائب مصطفى بدران أمين حزب حماة الوطن بأسيوط، عن سعادته للمشاركة العظيمة لقادة حزب حماة الوطن، في مؤتمر أمانة أسيوط لدعم وتأييد السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي بأرض الملاعب.

ووجه "بدران" الدعوة لجموع شعب أسيوط وكافة القوى السياسية والأجهزة التنفيذية للحضور والمشاركة في دعم ومساندة قيادة مصر العظيمة التي تتحدي الصعاب داخليًا.