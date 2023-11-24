رئيس حملة السيسى: مشاهد قصف مستشفى المعمدانى ستظل حاضرة فى الأذهان

قال المستشار محمود فوزي، رئيس الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، إن هناك دعما كبيرًا من الدولة المصرية للأشقاء في غزة والضفة الغربية، في ظل الحرب الإسرائيلية على القطاع، مشددًا على أن مصر لم تغلق معبر رفح نهائيًا.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي الذي يعقد الآن بمعبر رفح: "نتواجد اليوم، من أجل تقديم رسالة دعم للشعب الفلسطيني"، لافتا إلى أن الطلقات الغاشمة من جيش الاحتلال الإسرائيلي للمدنيين والمستشفيات في غزة ومشاهد قصف مستشفى المعمداني ستظل حاضرة في الأذهان.