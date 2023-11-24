الجمعة 24 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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رئيس حملة السيسى: مشاهد قصف مستشفى المعمدانى ستظل حاضرة فى الأذهان

المستشار محمود فوزي
المستشار محمود فوزي

قال المستشار محمود فوزي، رئيس الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، إن هناك دعما كبيرًا من الدولة المصرية للأشقاء في غزة والضفة الغربية، في ظل الحرب الإسرائيلية على القطاع، مشددًا على أن مصر لم تغلق معبر رفح نهائيًا.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي الذي يعقد الآن بمعبر رفح: "نتواجد اليوم، من أجل تقديم رسالة دعم للشعب الفلسطيني"، لافتا إلى أن الطلقات الغاشمة من جيش الاحتلال الإسرائيلي للمدنيين والمستشفيات في غزة ومشاهد قصف مستشفى المعمداني ستظل حاضرة في الأذهان.

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