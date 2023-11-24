المستشار محمود فوزى: الصليب الأحمر أكد افتقاده الضمانات الأمنية للعمل فى غزة

أكد المستشار محمود فوزي، رئيس الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي من معبر رفح، الدعم الكامل لأهالي غزة والضفة الغربية، ورسالتنا هي دعم الشعب الفلسطيني.

وقال المستشار محمود فوزي، خلال كلمته في المؤتمر الصحفي، من معبر رفح، اليوم الجمعة، أن مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان قال إن الأحداث في غزة لا يمكن تخيلها، موضحًا أن الصليب الأحمر أيضًا أكد افتقاده الضمانات الأمنية للعمل في غزة.

افتتح المستشار محمود فوزى، رئيس الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم الجمعة، المقر الرسمي للحملة في مدينة العريش في محافظة شمال سيناء، وذلك حرصًا من الحملة على التواصل مع أهالي المحافظة، والتنسيق معهم حول أي مطالب لهم، وتشجيعهم على المشاركة في الاستحقاق الرئاسي المقبل.

يأتي ذلك فى ضوء توجيهات المرشح الرئاسي السيد عبدالفتاح السيسي، بأهمية تواصل الحملة مع مختلف طوائف وفئات وأبناء الشعب المصري في مختلف محافظات الجمهورية.