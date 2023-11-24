الجمعة 24 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

المستشار محمود فوزى: الصليب الأحمر أكد افتقاده الضمانات الأمنية للعمل فى غزة

المستشار محمود فوزي
المستشار محمود فوزي

أكد المستشار محمود فوزي، رئيس الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي من معبر رفح، الدعم الكامل لأهالي غزة والضفة الغربية، ورسالتنا هي دعم الشعب الفلسطيني.

وقال المستشار محمود فوزي، خلال كلمته في المؤتمر الصحفي، من معبر رفح، اليوم الجمعة، أن مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان قال إن الأحداث في غزة لا يمكن تخيلها، موضحًا أن الصليب الأحمر أيضًا أكد افتقاده الضمانات الأمنية للعمل في غزة.

افتتح المستشار محمود فوزى، رئيس الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم الجمعة، المقر الرسمي للحملة في مدينة العريش في محافظة شمال سيناء، وذلك حرصًا من الحملة على التواصل مع أهالي المحافظة، والتنسيق معهم حول أي مطالب لهم، وتشجيعهم على المشاركة في الاستحقاق الرئاسي المقبل. 

يأتي ذلك فى ضوء توجيهات المرشح الرئاسي السيد عبدالفتاح السيسي، بأهمية تواصل الحملة مع مختلف طوائف وفئات وأبناء الشعب المصري في مختلف محافظات الجمهورية.

الأكثر قراءة

الدفعة الأولى من المحتجزين الإسرائيليين تم تسليمهم للصليب الأحمر وفى طريقهم إلى معبر رفح

الرئيس السيسى يلتقى سائقًا أثناء جولته فى الجيزة: "عاوز أى حاجة؟" (فيديو)

بينهم 10 من القدس.. قائمة أسماء الـ 39 أسيرًا المحررين من سجون الاحتلال اليوم

عاجل.. تفاصيل جلسة كولر مع الشحات وعاشور فى الأهلى

أنقذوا لولو.. قصة فتاة فلسطينية ناشدت الرئيس السيسي (فيديوجراف)

"الرئاسة" تنشر فيديو جولة الرئيس السيسى التفقدية بمحافظة الجيزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بسنت حسن

مصر تتحدث عن نفسها

زيزيت سالم

مسلسلات الدراما واليقظة الذهنية

الحسين عبدالرازق

قل موتوا بغيظكم!

لواء. محسن الفحام

"المزايدون.. وآباء النجاح"

محمد رفعت

مصر فى المواجهة!

جلال حمام

مصر وسيط على قدر المسئولية

خالد حريب

قوافل مصرية..أولها فى رفح وآخرها فى القاهرة

وائل لطفي

خطوة استعد

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: خطاب ازدواجية المعايير الدولية سقط أمام الإنسانية وحماية شعبنا

حقق إصابات مباشرة.. "حزب الله" يعلن استهداف موقع بركة ريشا الإسرائيلى

"حماس" تُطالب بالضغط على الاحتلال لإطلاق سراح مدير مستشفى الشفاء