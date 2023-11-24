الجمعة 24 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

مصر كلمة السر.. كيف حُسمت مفاوضات تبادل المحتجزين بين حماس وإسرائيل؟ (فيديوجراف)

الرئيس عبدالفتاح
الرئيس عبدالفتاح السيسي

جهود مضنية بذلتها الدولة المصرية خلال الأيام القليلة الماضية، للتوصل إلى اتفاق للهدنة ووقف إطلاق النار في قطاع غزة.

ونظمت مصر حوارًا سياسيًا مع جميع أطراف الأزمة، وعقد لقاءات مع قادة حماس أو إسرائيل.

وفي الفيديوجراف التالي نستعرض جهود مصر في حسم المفاوضات لتبادل المحتجزين بين حماس وإسرائيل.

https://youtu.be/Mx6yvSfq7_I

txt

تحيا مصر وفلسطين.. رسائل حاسمة للرئيس السيسى بشأن دعم القضية (فيديوجراف)

txt

فلتر على "تيك توك" يجمع 14 ألف دولار لدعم أهالي غزة (فيديوجراف)

توصلت أطراف فاعلة إلى هدنة بين الاحتلال الإسرائيلي والمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة بعد حرب إبادة شنها الاحتلال وصمود جامح من المقاومة، بهدف إحلال السلام وتعزيز الاستقرار في المنطقة المتأثرة.

وتعمل جهود الوسطاء المصري والقطري والأمريكي، على ضمان وقف إطلاق النار بنجاح في كافة مناطق غزة. 

ومن المتوقع أن يقوم الوسطاء بالتفاوض مع الأطراف المتنازعة وحثها على التزام الهدنة ووقف أي أعمال عدائية.

وبموجب الهدنة، سيتم رفع الحصار الإسرائيلي المفروض على غزة وسيتم تسهيل حركة المواطنين والبضائع عبر المعابر الحدودية، وستتم أيضًا إعادة إعمار المناطق المتضررة وتقديم المساعدات الإنسانية الضرورية إلى السكان.

وتعتبر الهدنة خطوة هامة نحو إحلال السلام الدائم في المنطقة، ومن المهم أن يلتزم جميع الأطراف بالاتفاق ويعملوا على تجنب أي أعمال عنف مستقبلية تهدد الاستقرار.

وعقب التوصل إلى هدنة بين الاحتلال الإسرائيلي والمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، يتوقع أن يتولى الوسيط المصري والقطري والأمريكي دورًا حاسمًا في تطبيق الاتفاق وضمان تحقيق نجاح وقف إطلاق النار في جميع مناطق غزة.

قطر ستعمل على إعادة الإعمار وتقديم المساعدات مصر وقف إطلاق النار في غزة غزة حماس إسرائيل

الأكثر قراءة

"الصارخة فى وجه نتنياهو" ضمن المفرج عنهم فى صفقة التبادل (صورة)

ردا على تهديده.. حماس توجه رسائل نارية لـ"نتنياهو" (فيديو)

بايدن: أشكر الرئيس السيسى على الوصول لتنفيذ هدنة غزة

“الدستور” ينعى الزميل حسن المنياوى

متحدث الخارجية يعلق على تصريحات البرلمانى الهولندى: أفكار عبثية تنكر حق الشعب الفلسطينى

تحريات لكشف غموض مقتل الطفلة "ملك" بالشرقية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي سعدة

وماذا بعد الهدنة؟

صفاء النجار

تجليات الصراحة الصادمة فى الأحلام الغائمة

حسين دعسة

صفقة سياسية.. أم هدنة عسكرية يلحقها انتحار أمنى!

سارة شريف

الجبهة التى لا تلفت انتباه أحد

أميرة ملش

فلسطينيات فى الغربة

ماجد حبته

خط أحمر.. وعين حمراء

محمد عبدالعزيز

يعقوب الشارونى.. وداعًا

عبد الرحيم طايع

"مصر التى فى خاطرى"

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: خطاب ازدواجية المعايير الدولية سقط أمام الإنسانية وحماية شعبنا

حقق إصابات مباشرة.. "حزب الله" يعلن استهداف موقع بركة ريشا الإسرائيلى

"حماس" تُطالب بالضغط على الاحتلال لإطلاق سراح مدير مستشفى الشفاء