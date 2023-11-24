حملة المرشح الرئاسى السيد عبدالفتاح السيسى تتفقد «مصابي غزة» فى مستشفى العريش العام

زار وفد الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي السيد عبدالفتاح السيسي، برئاسة المستشار محمود فوزي، رئيس الحملة، صباح اليوم الجمعة، عددا من المصابين والجرحى الفلسطينيين من أبناء قطاع غزة، ممن يتلقون علاجهم في مستشفى العريش العام بمحافظة شمال سيناء، واطمأنوا على حالتهم الصحية، مؤكدين حرص المرشح الرئاسي على استمرار دور مصر التاريخي الفاعل في الأشقاء الفلسطينيين وصولًا للحل الشامل والعادل للقضية الفلسطينية.



يأتي ذلك خلال الزيارة التي أجراها وفد حملة المرشح الرئاسي السيد عبدالفتاح السيسي، لمدينة العريش، لمرافقة المساعدات الإغاثية التي أطلقها السيد عبدالفتاح السيسي، أمس، متوجهة إلى قطاع غزة.