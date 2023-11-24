الجمعة 24 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

ضمن 200 شاحنة مقرر دخولها اليوم.. عبور 89 شاحنة مساعدات من معبر رفح إلى غزة

مرور شاحنات المساعدات
مرور شاحنات المساعدات من معبر رفح

شهد معبر رفح، اليوم الجمعة، نشاطًا مكثفًا بالتزامن مع بداية الهدنة الإنسانية، التى تم التوصل لها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، حيث من المقرر أن يتم إدخال حوالى 200 شاحنة.

وشهد المعبر، حتى الآن، دخول ٨٩ شاحنة مساعدات، وسيارتي إسعاف مقدمة كمنحة من مؤسسة تحيا مصر، إضافة إلى إدخال ٧ شاحنات محروقات، تحمل ١٢٩ ألف لتر سولار، و٤ تنكات بوتاجاز.

فيما تنتظر ١٠٠ شاحنة تحت التفتيش فى معبر نتسانا، فى الوقت الذى تتوجه ١٠٥ شاحنات إلى رفح حاليًا.

وفى سياق متصل استقبل المعبر اليوم ١٧ مصابًا من غزة بصحبتهم ١٥ مرافقًا، إضافة إلى ١٢ مصابًا ومرافقيهم متوجهين إلى تركيا والإمارات، فيما غادر حوالي ١١٠ فلسطينيين المعبر متوجهين إلى غزة.

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