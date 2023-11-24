رئيس جامعة القناة يؤكد ضرورة الاهتمام بتطوير أساليب التدريس ودعم الأفكار الجديدة

أكد الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، ضرورة الاهتمام بتطوير وتحديث أساليب وطرق التدريس، مُعلنًا عن دعمه لكل الأفكار والأساليب التي يرى القائمين على العملية التعليمية بالكليات أنها تساعد في زيادة مهارات الطلاب.

فيما أكد الدكتور عادل حسن، نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية لجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، أن طبيعة العمل داخل الجامعات الأهلية وفقًا للتوجه الذي أنشأت لتنفيذه- تقوم على الدراسة من خلال فرق العمل.

وتماشيًا مع تلك الرؤى، قدمت كلية الطب بجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، فكرة جديدة لتحفيز طلاب الفرقة الأولى، حيث تم تغيير فكرة مهام التشريح المطلوبة من الطلاب في البورتفوليو، من الصورة التقليدية إلى صورة مهام جماعية لكل فصل دراسي، تتمثل في عمل تصميم art of anatomy، ويتم تقييم التصميمات وأختيار أفضلها ليحصل على كأس Best class award.

وسلَّمت الدكتورة غادة حداد، عميد بقطاع الطب والعلوم الحيوية بجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، الكأس للفصل الفائز هذا الأسبوع.

وقدم الدكتور عادل حسن، الشكر للدكتورة منى حسن، رئيس قسم التشريح بالكلية على فكرتها المبتكرة، مؤكدًا أن هذه الأفكار الابتكارية تنمي المهارات التي يمكن أن يكتسبها الطالب بمرور الوقت، فهي الطريقة الأمثل لتثبت المعلومات في الذهن بطريقة أبسط وأسهل، لافتًا إلى أن استخدام وسائل متنوعة تستخدم أكثر من حاسة تحفز أجزاء أكثر من المخ، وبالتالي يسهل فهم المعلومات وسرعة استرجاعها.