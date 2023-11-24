هدم منزل مراسلة "القاهرة الإخبارية" فى شمال غزة

قالت مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية" منى عوكل، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي هدمت منزلها بالكامل في شمال قطاع غزة.

وأضافت مراسلة "القاهرة الإخبارية": "تلقيت هذا الخبر ولم أخبر عائلتي وهذا ما جرى ويجري مع الكل"، مشيرة إلى أن جميع الموجودين في مناطق قطاع غزة المختلفة يُفجعون بما تركوا خلفهم من أهلهم ومنازل.

وتابعت: "هذه المرحلة ربما تكون بداية لمرحلة جديدة من التهجير وصور الخيام".

مراسلة “القاهرة الإخبارية”: الجميع في غزة ينتظرون دخول المساعدات الإنسانية عبر معبر رفح

وأشارت إلى أن الجميع الآن يشكرون الله على سلامتهم والوصول إلى هذه المرحلة واتفاق الهدنة لكن هناك تفكير في المستقبل بشكل كبير.

وأكدت أن الجميع في قطاع غزة ينتظرون دخول المساعدات الإنسانية عبر معبر رفح؛ لأن القطاع وصل إلى مرحلة صعبة جدًا وكل شيء أصبح غير موجود من طعام ومياه ووقود وغيره من مقومات الحياة.