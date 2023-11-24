الجمعة 24 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

آدم السبيرى يحصل على المستوى الأول ويحصد الذهبية فى بطولة الجمهورية للجمباز

آدم ضياء السبيري
آدم ضياء السبيري

حصد آدم ضياء السبيري المركز الأول والميدالية الذهبية في بطولة الجمهورية للجمباز تحت سبع سنوات، والتي أقيمت فعالياتها على الصالة المغطاة لنادي مدينة نصر الرياضي.

وقدم آدم الذي مثل نادي النادي بالبطولة، أداءً متميزًا، ليتمكن من التتويج بالمركز الأول وحصد الميدالية الذهبية في ثاني مشاركة رسمية محلية له.

يشرف على تدريب اللاعب كل من يوسف سلامة وخالد عبدالبصير، اللذين قاداه إلى منصة تتويج بطولة الجمهورية للجمباز للموسم الرياضي 2023/ 2024.

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