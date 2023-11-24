آدم السبيرى يحصل على المستوى الأول ويحصد الذهبية فى بطولة الجمهورية للجمباز

حصد آدم ضياء السبيري المركز الأول والميدالية الذهبية في بطولة الجمهورية للجمباز تحت سبع سنوات، والتي أقيمت فعالياتها على الصالة المغطاة لنادي مدينة نصر الرياضي.

وقدم آدم الذي مثل نادي النادي بالبطولة، أداءً متميزًا، ليتمكن من التتويج بالمركز الأول وحصد الميدالية الذهبية في ثاني مشاركة رسمية محلية له.

يشرف على تدريب اللاعب كل من يوسف سلامة وخالد عبدالبصير، اللذين قاداه إلى منصة تتويج بطولة الجمهورية للجمباز للموسم الرياضي 2023/ 2024.