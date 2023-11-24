الرئيس السيسى: مصر لم تعطل أبدًا خروج الرعايا الأجانب عبر معبر رفح

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إن المرحلة الحالية هى مرحلة احتواء التصعيد الموجود في غزة وتوفير المساعدات، مشيرًا إلى أن مصر قدمت حتى الآن ما يقرب من 75% من المساعدات التي قُدمت إلى قطاع غزة.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال مؤتمر صحفي مع رئيسي وزراء بلجيكا وإسبانيا ونقلته قناة "القاهرة الإخبارية" أن معبر رفح لن ولم يُغلق من أجل السماح بدخول المساعدات وخروج الرهائن والأسرى والجنسيات الأخرى من كل الدول الصديقة التي لديها رعايا داخل القطاع.

كما أكد الرئيس أن مصر لم تعطل أبدًا خروج الرعايا الأجانب عبر معبر رفح، مشيرًا إلى أن الأمر كان مرتبطًا بموافقة الجانب الإسرائيلي وتحضير القوائم.