الجمعة 24 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الرئيس السيسى: مصر لم تعطل أبدًا خروج الرعايا الأجانب عبر معبر رفح

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إن المرحلة الحالية هى مرحلة احتواء التصعيد الموجود في غزة وتوفير المساعدات، مشيرًا إلى أن مصر قدمت حتى الآن ما يقرب من 75% من المساعدات التي قُدمت إلى قطاع غزة.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال مؤتمر صحفي مع رئيسي وزراء بلجيكا وإسبانيا ونقلته قناة "القاهرة الإخبارية" أن معبر رفح لن ولم يُغلق من أجل السماح بدخول المساعدات وخروج الرهائن والأسرى والجنسيات الأخرى من كل الدول الصديقة التي لديها رعايا داخل القطاع.

كما أكد الرئيس أن مصر لم تعطل أبدًا خروج الرعايا الأجانب عبر معبر رفح، مشيرًا إلى أن الأمر كان مرتبطًا بموافقة الجانب الإسرائيلي وتحضير القوائم.

السيسي الرئيس السيسي معبر رفح قطاع غزة غزة

مواد متعلقة

الرئيس السيسى يستقبل رئيسيِّ وزراء إسبانيا وبلجيكا بقصر الاتحادية.. اليوم

الأكثر قراءة

عاجل.. وزير جيش الاحتلال الإسرائيلى: بمجرد انتهاء الهدنة ستقوم الكوماندوز و"شايطيت" بعمليات خاصة

الرئيس السيسى يطالب بتوفير مناطق آمنة شمال ووسط وجنوب غزة

الرئيس السيسى: مصر لم تعطل أبدًا خروج الرعايا الأجانب عبر معبر رفح

الرئيس السيسى: نتمنى زيادة أيام الهدنة بتسليم مزيد من المحتجزين لدى حماس

مصر تشارك في الدورة الخامسة للجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالاتحاد الإفريقي

السيسى: ما تم جعل الحياة بغزة مستحيلة ويدفع للتهجير ولن نسمح بذلك

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد رفعت

مصر فى المواجهة!

جلال حمام

مصر وسيط على قدر المسئولية

خالد حريب

قوافل مصرية..أولها فى رفح وآخرها فى القاهرة

وائل لطفي

خطوة استعد

ماجد حبته

قمة العشرين الافتراضية

د. محمد عفيفي

سيناء والأطماع الصهيونية

د هند جاد

المحصنون ضد الوحدة العربية

محاسن السنوسي

معبر رفح لن يُغلق أبدًا.. شبابنا وشاحناتهم على الحدود يا غزة!

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: خطاب ازدواجية المعايير الدولية سقط أمام الإنسانية وحماية شعبنا

حقق إصابات مباشرة.. "حزب الله" يعلن استهداف موقع بركة ريشا الإسرائيلى

"حماس" تُطالب بالضغط على الاحتلال لإطلاق سراح مدير مستشفى الشفاء