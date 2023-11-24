الجمعة 24 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

أمين الفتوى بدار الإفتاء: استهداف المدنيين عمل إجرامى

الدكتور خالد عمران
الدكتور خالد عمران

أكد أمين الفتوى بدار الإفتاء الدكتور خالد عمران، أن استهداف المستشفيات والأطفال والمؤسسات والمنازل المدنية، والأبرياء خلال الحروب يعد عملًا إجراميًا في كل الأديان وكذلك وفق كافة المعايير الأخلاقية، التي اتفقت عليها الأمم.

وقال عمران- في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم الجمعة- إن العمليات العسكرية التي تستهدف مثل هذه الأهداف إنما تعد انتهاكًا صارخًا للإنسانية، وتنبئ بأن مرتكبيها قد انتزعت منهم بالفعل أصل الإنسانية، خاصة أنهم أقدموا على ارتكاب مثل هذه الأفعال المشينة. 

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كما أوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء، أنه لهذه الأسباب أمرنا ديننا بالابتعاد عن تلك الأفعال ولهذا فرض الرسول، صلى الله عليه وسلم، قواعد أخلاقية عامة أثناء الحرب، والتي كان أهمها الرحمة، حيث حذر من الاعتداء على المدنيين غير المشاركين في ميدان القتال كالنساء والشيوخ والأطفال والمسنين، وكذلك لا يجوع المسلمون أعداءهم أو يقطعوا عنهم الماء، أو يقطعوا شجرة وإن جنح العدو للسلم على المسلمين المحاربين ترك الحرب والتفاوض والاتجاه للسلم.

تقديم 1600 طن سلعًا غذائية للأسر الأولى بالرعاية

فى سياق آخر قررت وزارتا الأوقاف والتضامن الاجتماعي، تقديم 1600 طن سلعًا غذائية للأسر الأولى بالرعاية، حيث تتحمل وزارة الأوقاف 50% من قيمتها من مواردها الذاتية بقيمة عشرين مليون جنيه، وتتحمل وزارة التضامن 50% بقيمة عشرين مليون جنيه في ضوء ما تقدمانه معًا في خدمة المجتمع. 

كما أوضحت  وزارة "الأوقاف"- في بيان اليوم الجمعة- أن الوزارتين قدمتا من بداية العام المالي الحالي أكثر من 2300 طن من السلع الغذائية للأسر الأولى بالرعاية؛ ليصل إجمالي ما قامتا بتوفيره وتقديمه في خدمة المجتمع بالمشاركة بينهما من السلع الغذائية هذا العام أكثر من 3900 طن من السلع الغذائية.

دار الافتاء استهداف المستشفيات والأطفال الأبرياء خلال الحروب المعايير الأخلاقية أمين الفتوى

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