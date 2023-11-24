الجمعة 24 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الهلال الأحمر الفلسطينى: إجلاء نحو 100 مريض فى مستشفى الشفاء بغزة للجنوب

مستشفى الشفاء
مستشفى الشفاء

قال رائد النمس، مدير إعلام الهلال الأحمر الفلسطيني، إنه يتم العمل على الوصول إلى المصابين والمرضى وإجلائهم إلى مستشفيات جنوب غزة.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "القاهرة الإخبارية": "10 سيارات إسعاف تابعة لنا تتجه إلى المستشفى المعمداني في غزة لإجلاء المرضى والكوادر الطبية".

وأكد مدير إعلام الهلال الأحمر الفلسطيني، إجلاء نحو 100 مريض في مستشفى الشفاء بغزة إلى مستشفيات وسط وجنوب القطاع، مضيفًا: "نأمل تخفيف القيود على مقدمي الخدمات الإسعافية ومستشفيات غزة مع بدء سريان الهدنة".

غزة قطاع غزة مستشفى الشفاء الهلال الأحمر الفلسطيني فلسطين

مواد متعلقة

تقارير إعلامية: جيش الاحتلال لم يغادر مستشفى الشفاء

الأكثر قراءة

عاجل.. وزير جيش الاحتلال الإسرائيلى: بمجرد انتهاء الهدنة ستقوم الكوماندوز و"شايطيت" بعمليات خاصة

الرئيس السيسى يطالب بتوفير مناطق آمنة شمال ووسط وجنوب غزة

الرئيس السيسى: مصر لم تعطل أبدًا خروج الرعايا الأجانب عبر معبر رفح

الرئيس السيسى: نتمنى زيادة أيام الهدنة بتسليم مزيد من المحتجزين لدى حماس

مصر تشارك في الدورة الخامسة للجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالاتحاد الإفريقي

عاجل.. إسرائيل تعلن اغتيال قائد القوة البحرية لحماس.. فيديو

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد رفعت

مصر فى المواجهة!

جلال حمام

مصر وسيط على قدر المسئولية

خالد حريب

قوافل مصرية..أولها فى رفح وآخرها فى القاهرة

وائل لطفي

خطوة استعد

ماجد حبته

قمة العشرين الافتراضية

د. محمد عفيفي

سيناء والأطماع الصهيونية

د هند جاد

المحصنون ضد الوحدة العربية

محاسن السنوسي

معبر رفح لن يُغلق أبدًا.. شبابنا وشاحناتهم على الحدود يا غزة!

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: خطاب ازدواجية المعايير الدولية سقط أمام الإنسانية وحماية شعبنا

حقق إصابات مباشرة.. "حزب الله" يعلن استهداف موقع بركة ريشا الإسرائيلى

"حماس" تُطالب بالضغط على الاحتلال لإطلاق سراح مدير مستشفى الشفاء