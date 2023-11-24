الهلال الأحمر الفلسطينى: إجلاء نحو 100 مريض فى مستشفى الشفاء بغزة للجنوب

قال رائد النمس، مدير إعلام الهلال الأحمر الفلسطيني، إنه يتم العمل على الوصول إلى المصابين والمرضى وإجلائهم إلى مستشفيات جنوب غزة.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "القاهرة الإخبارية": "10 سيارات إسعاف تابعة لنا تتجه إلى المستشفى المعمداني في غزة لإجلاء المرضى والكوادر الطبية".

وأكد مدير إعلام الهلال الأحمر الفلسطيني، إجلاء نحو 100 مريض في مستشفى الشفاء بغزة إلى مستشفيات وسط وجنوب القطاع، مضيفًا: "نأمل تخفيف القيود على مقدمي الخدمات الإسعافية ومستشفيات غزة مع بدء سريان الهدنة".