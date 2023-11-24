"القاهرة الإخبارية": الهدوء الحذر يسود الحدود اللبنانية الإسرائيلية مع سريان الهدنة بغزة

أفادت وكالة الأنباء اللبنانية، أن الهدوء الحذر يسود الحدود اللبنانية الإسرائيلية مع سريان الهدنة في غزة، حسبما أوردت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

الهدنة تدخل حيز التنفيذ

دخلت الهدنة الإنسانية في قطاع غزة، منذ قليل اليوم الجمعة، حيز التنفيذ، برعاية مصرية قطرية أمريكية، بعد عدوان إسرائيلي تواصل منذ السابع من شهر أكتوبر الماضي على القطاع، أسفر عن استشهاد أكثر من 15 ألف مواطن، بينهم 6150 طفلا، وأكثر من 4 آلاف امرأة، بالإضافة إلى أكثر من 36 ألف جريح.