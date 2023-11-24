"القاهرة الإخبارية": عملية تسليم الأسرى الفلسطينيين ستتم خلال ساعات

أفادت ولاء السلامين مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية"، بأن عملية تسليم الأسرى الفلسطينيين ستتم خلال ساعات، لافتا إلى أن الأسرى المفرج عنهم سيتم تجميعهم في سجن عوفر.

سجن عوفر مخصص للسجناء الأمنيين



وأضافت المراسلة، أن سجن عوفر مخصص للسجناء الأمنيين، مشيرة إلى أن عملية تسليم الأسرى ستتم وفقا لاتفاق الهدنة الذي بدأ تنفيذه الساعة السابعة في قطاع غزة، والذي تم برعاية وجهود مصرية قطرية وأمريكية.

جدير بالذكر أن الطيران الحربي والاستطلاعي للاحتلال، انسحب من جنوب قطاع غزة.