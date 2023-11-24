الجمعة 24 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الصليب الأحمر فى غزة: مستعدون لممارسة دورنا الإنسانى طبقا لاتفاق الهدنة

الصليب الأحمر
الصليب الأحمر

قال هشام مهنا، متحدث باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر في قطاع غزة، إن اللجنة مستعدة لممارسة "دورها الإنساني" مع بدء هدنة إنسانية بين إسرائيل وحركة "حماس" صباح الجمعة.

وأضاف مهنا في تصريحات لوكالة أنباء العالم العربي، أن اللجنة "انطلاقًا من كونها وسيطًا محايدًا، على أهبة الاستعداد لممارسة دورها الإنساني طبقًا للاتفاق الذي تم التوصل إليه".

وينص الاتفاق على تبادل أسرى بواقع الإفراج عن 50 تحتجزهم حماس وفصائل فلسطينية أخرى مقابل إطلاق سراح 150 من الفلسطينيين في سجون إسرائيل.

وتستمر الهدنة لـ4 أيام تم الاتفاق على أن تدخل القطاع خلالها نحو 200 شاحنة مساعدات، بما في ذلك الوقود.

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