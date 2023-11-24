تخريب 85 قبرا يهوديا على الأقل فى بلجيكا

شجبت مدينة شارلروا البلجيكية، أمس الخميس، أعمال تخريب "معادية للسامية" طالت ما لا يقل عن 85 قبرا يهوديا في إحدى مقابرها.

واكتشف عامل مقابر أضرارا لحقت بمدافن يهودية في المقبرة الواقعة بحي مارسينيل في المدينة الجنوبية، وفتح تحقيق منذ ذلك الحين.

وقال بول ماجنيت رئيس بلدية شارلروا إن "المكان الذي اختير، وسرقة الكثير من رموز نجمة داود، لا يتركان مجالا للشك في طبيعة النيات المعادية للسامية"، وأضاف "باسم المدينة أدين بشدة هذه الأفعال الدنيئة"، مطالبا إدارة المدينة بإخطار كل عائلة.

ولم يتأثر سوى القسم اليهودي من المقبرة، ما يشير إلى طبيعة التخريب المعادي للسامية.

وسجلت بلجيكا ارتفاعا في الاعتداءات المعادية للسامية منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحماس في 7 أكتوبر، وتراقب الشرطة المدارس اليهودية وأماكن العبادة عن كثب.