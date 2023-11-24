عاجل.. رئيس الهيئة العامة للاستعلامات: بدء تنفيذ الهدنة فى قطاع غزة 7 صباحا اليوم الجمعة

قال ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، إنه من المقرر بدء تنفيذ اتفاق الهدنة في قطاع غزة، في تمام الساعة 7 صباحا اليوم الجمعة، بتوقيت غزة المحلي، وذلك بعد توافق الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي على بنودها التفصيلية، برعاية مصرية وقطرية وأمريكية.

‏وأضاف "رشوان"، في تصريحات له، أنه في إطار اتفاق الهدنة، سيتم يوميا دخول 130 ألف لتر سولار وعدد أربع شاحنات من الغاز من مصر إلى قطاع غزة، وذلك للمرة الأولى.

وأوضح أنه كذلك سيبدأ تدفق المساعدات الإنسانية من مصر إلى قطاع غزة، فور بدء سريان اتفاق الهدنة، حيث سيتم يوميا إدخال عدد 200 شاحنة، محملة بالمواد الغذائية والأدوية والمياه وذلك للمرة الأولى منذ بدء الحرب الإسرائيلية على القطاع قبل نحو خمسين يوما.

‏وأكد رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، أنه بالتزامن مع سريان الهدنة، ستواصل مصر استقبالها لمجموعات من الجرحى والأطفال المصابين من أبناء غزة، لعلاجهم بالبلاد، وكذلك سيتم استقبال الراغبين من الأجانب ومزدوجي الجنسية المحتجزين بقطاع غزة، وتسهيل سفرهم للدول التي يحملون جنسياتها.

واختتم تصريحاته، قائلا: "للمرة الأولى منذ بدء العدوان، سيتم السماح من الجانب المصري ببدء دخول العالقين الفلسطينيين بالبلاد، إلى قطاع غزة بناء على رغبتهم".