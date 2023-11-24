عاجل.. الجيش الإسرائيلى: لن نسمح بتنقل السكان من جنوب قطاع غزة إلى شماله أثناء الهدنة

قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، أمس الخميس، إنه لن يُسمح بأي شكل بتنقل السكان من جنوب قطاع غزة إلى شماله أثناء الهدنة الإنسانية القصيرة، التي من المقرر أن تبدأ الجمعة.

وأضاف أدرعي، في بيان. أنه لن يُسمح أيضًا بالتنقل "غير المنسق" للشاحنات من جنوب قطاع غزة إلى شماله أثناء فترة الهدنة، مشيرًا إلى أن القوات الإسرائيلية ستتمركز "عند خطوط وقف إطلاق النار" داخل القطاع مع بدء سريان الهدنة.

وأوضح المتحدث أن القوات الإسرائيلية: "ستتموضع في المناطق غير المكتظة بالسكان، وستستمر في التحركات الإدارية واللوجستية على محور نيتساريم والطريق الساحلي".