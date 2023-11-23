الخميس 23 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مسؤولة بالهلال الأحمر لـ"القاهرة الإخبارية": مساعدات غزة تشكل 10% من الاحتياجات الإنسانية

مي الصايغ
مي الصايغ

قالت مي الصايغ، مسئولة التواصل والإعلام في الاتحاد الدولي لجميعات الصليب والهلال الأحمر لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إنه يجب إدخال الوقود اللازم إلى قطاع غزة لتشغيل المستشفيات والمخابز، حيث إن نقص الوقود في هذه القطاعات يشير إلى احتمالية تعطل العمل في تك المؤوسسات في القريب.

احتياجات الشعب الفلسطيني الإنسانية 

وأكدت الصايغ، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية “القاهرة الإخبارية” أن المساعدات التي دخلت قطاع غزة تشكل 10% من الاحتياجات الإنسانية للمواطنين، حيث هناك افتقار تام للغذاء ومياه الشرب النظيفة، علاوة عن نقص شديد في المعدات الطبية، ولهذا يحتاج الشعب في فلسطين إلى المزيد والمزيد من الشاحنات الإغاثية.

وأضافت أنها تؤكد أهمية حماية الطواقم الطبية والمسعفين بقطاع غزة في أثناء تقديم الخدمات للمصابين: "نطالب بتوفير مزيد من الكوادر الطبية في قطاع غزة للتخفيف عن معاناة الفلسطينيين".

الكادر الطبي الفلسطيني في خطر 

واستطردت:" مستشفى الأمل في خان يونس بقطاع غزة ما زال يقدم خدماته الطبية رغم نقص إمكاناته الطبية".

مي الصايغ القاهرة الإخبارية الحرب بفلسطين الكادر الطبي الفلسطيني قناة القاهر الإخبارية

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