محلل سياسى: "طول ما مصر واقفة على رجلها الأمة العربية بخير"

قال محمد صلاح، المحلل السياسي وصانع المحتوى، إنه منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، كانت الصدمة من آراء الشباب سواء داخل مصر أو خارجها، لافتًا إلى أن الجيل ما دون الثلاثين عامًا، كان يمثل الرهان بالنسبة لإسرائيل، حيث كان كل رهانهم بخصوص المستقبل بأن تخرج هذه الأجيال منسلخة عن قيمها ومجتمعاتها وأوطانها، وغير منتمية لهذه الأوطان وغير منتمية لهذا النوع من القضايا.

وأضاف صلاح خلال لقائه ببرنامج "الحياة اليوم" الذي يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، عبر قناة الحياة، أن الرهان الأمريكي والإسرائيلي في هذا الإطار يتمحور حول أن هناك أجيالا صاعدة ستخرج في هذا الوطن، لا تعترف بالقضية الفلسطينية، وتؤمن بأن الإسرائيلي هو جار وصديق وبيننا وبينه معاهدة سلام، معقبًا: "هناك بعض الدول التي أصبح بينها وبين إسرائيل نوع من العلاقات وصلت للحميمية، في حين أن مصر يوجد بينها وبين إسرائيل معاهدة سلام، لكن لا يوجد إسرائيلي يدخل مصر اليوم بجواز السفر الإسرائيلي إلا فيما ندر، وإذا دخل بجواز السفر الإسرائيلي يكون لديه مجموعة من التحذيرات، وبالتالي نحن كشعب مصري لا يقبل التطبيع".

وأكد المحلل السياسي محمد صلاح، أن طول ما مصر واقفة على رجلها الأمة العربية بخير.