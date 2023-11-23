الخميس 23 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

محلل سياسى: "طول ما مصر واقفة على رجلها الأمة العربية بخير"

غزة
غزة

قال محمد صلاح، المحلل السياسي وصانع المحتوى، إنه منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، كانت الصدمة من آراء الشباب سواء داخل مصر أو خارجها، لافتًا إلى أن الجيل ما دون الثلاثين عامًا، كان يمثل الرهان بالنسبة لإسرائيل، حيث كان كل رهانهم بخصوص المستقبل بأن تخرج هذه الأجيال منسلخة عن قيمها ومجتمعاتها وأوطانها، وغير منتمية لهذه الأوطان وغير منتمية لهذا النوع من القضايا. 

وأضاف صلاح خلال لقائه ببرنامج "الحياة اليوم" الذي يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، عبر قناة الحياة، أن الرهان الأمريكي والإسرائيلي في هذا الإطار يتمحور حول أن هناك أجيالا صاعدة ستخرج في هذا الوطن، لا تعترف بالقضية الفلسطينية، وتؤمن بأن الإسرائيلي هو جار وصديق وبيننا وبينه معاهدة سلام، معقبًا: "هناك بعض الدول التي أصبح بينها وبين إسرائيل نوع من العلاقات وصلت للحميمية، في حين أن مصر يوجد بينها وبين إسرائيل معاهدة سلام، لكن لا يوجد إسرائيلي يدخل مصر اليوم بجواز السفر الإسرائيلي إلا فيما ندر، وإذا دخل بجواز السفر الإسرائيلي يكون لديه مجموعة من التحذيرات، وبالتالي نحن كشعب مصري لا يقبل التطبيع". 

وأكد المحلل السياسي محمد صلاح، أن طول ما مصر واقفة على رجلها الأمة العربية بخير.

فلسطين القضية الفلسطينية غزة الحرب الاسرائيلية على غزة إسرائيل

الأكثر قراءة

معبر الإحراج.. كيف علق "الباز" على مشهد الشاحنات المصرية لغزة؟

تحليل مضمون.. محمد الباز يقرأ ما بين سطور حديث الرئيس حول "الخط الأحمر"

الدستور تحقق من ألمانيا: لماذا فشل موديست فى انطلاقته مع «المارد الأحمر»؟

الحبس سنة لـ محمد رمضان فى "ترويج أخبار كاذبة ضد بنك شهير"

بعد إلغاء الممارسة.. مصادر بـ"الكهرباء": إجراءات عقابية حاسمة لمواجهة سرقة التيار

"حب من طرف واحد".. حبس المتهم بإنهاء حياة زميلته داخل سنتر تجاري بأكتوبر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

خطوة استعد

ماجد حبته

قمة العشرين الافتراضية

د. محمد عفيفي

سيناء والأطماع الصهيونية

د هند جاد

المحصنون ضد الوحدة العربية

محاسن السنوسي

معبر رفح لن يُغلق أبدًا.. شبابنا وشاحناتهم على الحدود يا غزة!

علي سعدة

دور مصر في الأزمة الحالية

أحمد بهاء الدين شعبان

جريمة السيدة "داليا زيادة"

إبراهيم عبدالفتاح

جارة القمر

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: خطاب ازدواجية المعايير الدولية سقط أمام الإنسانية وحماية شعبنا

حقق إصابات مباشرة.. "حزب الله" يعلن استهداف موقع بركة ريشا الإسرائيلى

"حماس" تُطالب بالضغط على الاحتلال لإطلاق سراح مدير مستشفى الشفاء