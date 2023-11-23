الباز: مصر وجهت الجهود الإقليمية والدولية برؤيتها الواضحة لما يحدث بغزة

قال الإعلامي د.محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير "الدستور"، إن ما قدمته مصر منذ اللحظة الأولى لاندلاع الأحداث في غزة، ووصفها لما يحدث بالقطاع بأنه عقاب جماعي وأننا أمام حالة انتقام وحشية لا تستند إلى الأعراف أو القوانين.

وأضاف الباز، خلال تصريحاته مع قناة "إكسترا نيوز"، أن ما تقوم به إسرائيل تجاه غزة مرده حالة الإهدار الكامل الذي تعرضت له إسرائيل في كبريائها وغرورها وأنها الجيش الذي لا يقهر.

وأكد أن جهود مصر منذ اللحظة الأولى تستهدف تخفيف العملية والخطاب الرسمي والدبلوماسية المصرية استخدمت هذه المصطلحات مبكرًا، وثبت للعالم أجمع توصيف ما يحدث ببراعة وجرأة شديدة أن ما يحدث هو عقاب الجماعي وأن الرد على 7 اكتوبر لا يبرر العقاب الجماعي والانتقام، كما أن مصر حذرت من توسيع دائرة الصراع.

سيناريو التهجير رفضته مصر منذ اللحظة الأولى

وتابع أن مصر هى مَن وجّهت الجهود الإقليمية والدولية برؤيتها الواضحة لما يحدث في غزة لاننا لسنا أمام انتقام جماعي فقط لكن يوجد الفكرة الشيطانية حول التهجير وتوطين الفلسطينيين في سيناء وهو السيناريو الذي رفضته مصر من اللحظة الأولى وكان تصاعدي اعلان الرفض وحشد الرأي العام بالداخل والرأي االعام العربي والعالمي وبدأت مصر تبرز أضراره ومسأوائه وأضراره على العالم والأمن القومي المصري.