محمد عبدالعاطى: الرئيس أنهى أزمة غرق محافظات بالسيول وقال لى: «مش عاوز مسكنات بل حل نهائى»

- وزير الرى السابق أوضح أن مصر بدأت مشروعًا ضخمًا لحماية السواحل الشمالية من الغرق

- خطة لإنشاء قنطرة لتوجيه مياه نهر النيل إلى مفيض توشكى فى حال انهار سد النهضة

- تركيز الدولة على ملف الطاقة يخدم مشروعات التنمية على السواحل لأنها تعتمد على محطات تحلية المياه

استكمل الدكتور محمد عبدالعاطى، وزير الرى والموارد المائية السابق، توثيق شهادته على ١٠ سنوات من التحديات والإنجازات، حيث يروى تجربته داخل الحكومة وما شهده ملف المياه من تطورات وقضايا مهمة.

وقال خلال حواره لبرنامج «الشاهد» مع الإعلامى الدكتور محمد الباز، عبر قناة «إكسترا نيوز»، إن الرئيس عبدالفتاح السيسى شدد على ضرورة حل أزمة السيول والأمطار التى كانت تتسبب فى غرق بعض المناطق فى الفترات السابقة، ورفض أى حلول مؤقتة لهذه الأزمة.

وأضاف أن الدولة تركز على توفير الاحتياجات المائية للأجيال القادمة، خاصة أننا سنصل إلى ١٦٠ مليون نسمة بحلول عام ٢٠٢٥، لذلك اتخذت الدولة قرارًا استراتيجيًا بتركيز مشروعات التنمية فى سواحل مصر والاستثمار فى ملف تحلية مياه البحر، ونتيجة أن محطات تحلية المياه تستهلك كميات كبيرة من الطاقة، اتجهت الدولة للاستثمار أيضًا فى هذا الملف عبر تنويع المصادر مثل الطاقة النووية وطاقة الرياح والطاقة الشمسية والغاز الطبيعى.

■ ما تفاصيل الخطة الاستراتيجية لإدارة ملف المياه فى مصر؟

- الخطة تعتمد على عدة محاور، المحوران الأول والثانى يركزان على المياه التى بحوزة مصر والعمل على تحسين كفاءتها.

هل المياه كافية حاليًا؟ وهل ستكفينا مستقبلًا؟ الإجابة بالنفى فى الحالتين، لأن عدد السكان يزيد من ١.٨ مليون إلى ٢ مليون نسمة فى السنة، وفى عام ٢٠٥٠ سنصل بتلك الزيادة إلى ١٦٠ مليون نسمة، يحتاجون موارد مائية ومدارس وبيوتًا ومستشفيات وتعليمًا، والدولة لا تفكر فى المياه المتوافرة حاليًا، لكن تفكر فى الأجيال القادمة.

والمحور الثالث من الاستراتيجية هو تنمية الموارد المائية، ويأتى بعد عملية تحسين ورفع كفاءة المياه التى بحوزتنا، وقد رفعنا الكفاءة جيدًا حتى أصبحت كفاءة استخدام المياه فى مصر من أعلى الكفاءات فى العالم إن لم تكن هى الأعلى.

وعلى سبيل المثال سقوط الأمطار كان يمثل أزمة، وشهدنا ذلك فى تدمير فنادق فى طابا فى ٢٠١٤ وعام ٢٠١٥ فى غرب الدلتا والإسكندرية، و٢٠١٦ فى رأس غارب، والدولة لم تصمت حيث تم إنشاء مشروعات للحماية من السيول.

وتركز هذه المشروعات على حماية المدن وتخزين المياه فى خزانات جوفية، على سبيل المثال ذهبت إلى طابا ووجدت السد، الذى أنشأته الدولة، مليئًا بالمياه وسألت البدو: كيف كنتم تحصلون على المياه؟ فأجابوا بأنهم كانوا يشترون «الجركن» بـ٣٠ جنيهًا، أى ما يعادل٩٠٠ جنيه فى الشهر، ومن ثم فإن الدولة وفرت له الـ٩٠٠ جنيه بتلك المشروعات.

وبدأنا الزراعة حول تلك السدود، كما تراجع معدل جفاف الآبار فى سانت كاترين وجنوب سيناء، بفضل أعمال الحماية التى أجريناها فى جنوب وشمال سيناء والبحر الأحمر والصعيد لتقليل التأثير وليس منعه.

وتصميم سدود تخزين المياه كان يتم حسابه على أعلى كمية أمطار تنزل خلال ٥٠ سنة، لكن مع التغيرات المناخية المتطرفة صممنا السدود على أعلى كمية أمطار فى ١٠٠ سنة قادمة مع مراعاة اقتصاديات الإنشاءات، أى أننا نضع فى الاعتبار التكلفة والبعد الاقتصادى للإنشاء مستقبلًا، هذه السدود ستخفف كثيرًا من تأثير السيول والفيضانات، وهذا ما نلمسه فى مصر.

وأزمات السيول اختفت من مصر بفضل تلك المشروعات، والرئيس كان يقول لى عن أزمات غرق بعض المحافظات بسبب السيول: «أنا مش عاوز مسكنات أنا عاوز حل نهائى ومش عاوز أشوف المشكلة دى تانى».

وفر لى الرئيس المخصصات المالية اللازمة لإنشاء البنية التحتية اللازمة وبالفعل نجحنا فى هذا الملف، واستفدنا من مياه الأمطار بتخزينها فى خزانات جوفية والناس استفادت وحمينا مدنًا مثل الغردقة ومرسى علم وجنوب وشمال سيناء من الغرق، وحولنا المشكلة إلى فرصة.

الدولة المصرية اتخذت قرارًا فى عام ٢٠١٦ أن تكون التنمية على الساحل الشمالى وكل سواحل مصر، وأن يجرى الاعتماد على تحلية مياه البحر كمصدر أساسى للمياه فى هذه المناطق.

وكل القرى السياحية الموجودة على سواحل البحر الأحمر تعتمد على تحلية مياه البحر، وهذه المحطات تحتاج إلى كمية كبيرة من الطاقة، لذلك توجهت الدولة إلى الاستفادة من الطاقة النووية وطاقة الرياح والطاقة الشمسية والبترول، وكنا نريد مصادر طاقة رخيصة من أجل مشروعات تحلية المياه مع الزيادة السكانية المتوقعة لتوفير المياه للأجيال القادمة، وعمل تنمية لذلك القرار الاستراتيجى الذى أعطى أولوية كبيرة لمشروعات التنمية على سواحل البحرين المتوسط والأحمر.

الآن هناك فرصة للقطاع الخاص عن طريق إنشاء محطات تحلية المياه، وخلق منافسة بين الشركات تنعكس بشكل إيجابى على تكلفة الخدمة المقدمة لتشهد انخفاضًا تدريجيًا.

والمحور الرابع من الخطة الاستراتيجية لملف المياه هو تهيئة البيئة التشريعية المناسبة، وبالفعل نجحنا فى تغيير قانون الرى القديم، وكان حلمًا فى وزارة الرى عمره ٣٠ عامًا.

هناك قانون شامل يحدد ضوابط استخدام المياه، بعد أن كنا نسترشد بقانون هولندى، لكن فى الواقع لا توجد حوكمة والروابط كانت على الورق فقط، لكن حاليًا هناك قانون يحدد كل ذلك.

أيضًا بدأت حوكمة المياه الجوفية، لأنها مورد نادر يجب الحفاظ عليه وضبط آليات استخراج تراخيص الاستخدام.

وهناك إنجاز كبير أيضًا تحقق فى ملف تدريب مهندسى الوزارة، وكان تدريبهم فى السابق يركز على التعامل مع الفيضان وحماية الجسور عند زيادة منسوب المياه فى الترع، لكن لا يوجد أى تدريب يتعلق بندرة المياه.

لذلك كان يجب تغيير تدريب المهندسين وبدأنا بالفعل فى ذلك، وكنت أقول أريد للمهندس أن يركب الطائرة وأن يرى ما يحدث فى الدول المتقدمة وأن يحضر مؤتمرات وتدريبات فى الخارج.

■ كيف استفادت وزارة الرى من التكنولوجيا الحديثة فى حوكمة المياه؟

- فيما يخص التكنولوجيا وحوكمة المياه كنت أتابع مساحة الأرز على سبيل المثال عن طريق صور الأقمار الصناعية، وعن طريق برامج حسابية متقدمة كنا نصمم بصمة مائية للأراضى لتحديد الكمية التى تستهلكها الأراضى أو المحاصيل الزراعية من المياه، وعلى هذا الأساس أتخذ القرار المناسب بالسماح أو بمنع زراعة هذه المنطقة أو تلك.

استخدمنا أيضًا نظامًا للإنذار المبكر لتحذير المواطنين من سقوط الأمطار والسيول، والنظام مكنا من تحديد كمية الأمطار وأين ستسقط كل ٦ ساعات، وكنا نوزع نشرة بالمجان على الدول الإفريقية، والدول العربية ضمن خطة مصر فى دعم الدول المحيطة بها.

هذه كانت الخطة الاستراتيجية والرؤية العامة لتنمية الموارد المائية، ومن ضمن الأشياء المهمة تنمية التعامل مع دول حوض النيل، من خلال مشاركة الدول الإفريقية فى حل مشكلاتها، ومنها مشكلة الفيضان، مثل دولة الكونغو، التى تصرف حوالى ١٤٠٠ مليار متر مكعب فى المحيط الأطلنطى، ولديها أمطار غزيرة ولكن تستورد ٧٠٪ من غذائها من الخارج، لأن لديها مشكلة كبيرة فى السيطرة على المياه والزراعة.

لذلك قررت مصر تقديم يد العون من خلال نقل خبراتها فى الزراعة وإدارة المياه، وأيضًا ساعدنا دولة جنوب السودان التى كانت تظل ٦ أشهر فى السنة فى حالة شلل تام بسبب غرق الشوارع والأراضى عند نزول الأمطار، فساعدتها مصر فى التخلص من المياه والحركة وتسهيل سبل الحياة.

وهناك دول أخرى قدمنا لها المساعدة، مثل التدريب على الرى الحديث، وهذا يخدم تنمية العلاقات مع هذه الدول.

■ هناك تحذير عالمى من غرق السواحل يستند إلى أبحاث علمية مرتبطة بتغير المناخ، فما الخطوات التى اتخذتها الوزارة لحماية الشواطئ والسواحل المصرية؟

- بدأنا بتحديد الأماكن المنخفضة من أول رفح حتى السلوم، ورسمنا خريطة والمناطق المنخفضة جدًا اخترنا لها اللون الأحمر، والأقل انخفاضًا بللون الأخضر، وهى المناطق التى لا تحتاج لحماية، والمناطق الحمراء لن تغرق غدًا، لكنها ستغرق خلال ١٠٠ سنة، ورغم ذلك حددنا ٥٠٠ كيلومتر واستهدفناها بتدخلات الحماية، وأنهينا بالفعل العمل فى ٢٠٠ كيلومتر ونواصل العمل وفق القدرات المالية المتاحة كل عام، بجانب منحة من صندوق المناخ بحوالى ٣٠ مليون دولار، وهذه أكبر منحة تنفيذية تحصل عليها مصر.

ودرسنا ما يفعله المزارعون فى محافظة كفرالشيخ لحماية الأراضى الزراعية القريبة من ساحل البحر الأبيض المتوسط، ووجدنا أن المزارعين يحيطون أرضهم بأحزمة من الخوص تساعد فى مراكمة الرمال التى تدفعها الأمواج وتكوين حواجز طبيعية من الرمال تحمى الأراضى الزراعية من زحف رمال البحر، وعممنا الفكرة فى كفرالشيخ وشمال سيناء ومطروح والبحيرة، وأماكن أخرى.

وفى منطقة الساحل الشمالى قررنا زيادة ارتفاع منسوب الطرق لتعمل كحاجز طبيعى فى حال ارتفع منسوب مياه البحر لحماية المدن السكنية من الغرق، وهذه فكرة طبقتها إنجلترا فى منطقة معرضة للغرق عندها، وغيرت مواصفات الطرق لتقوم بمهمة مزدوجة لتحجز المياه وتحمى الأرض من الغرق.

والمنطقة الأخرى التى نفذنا فيها هذه الفكرة مشروع الحمام، حيث جرى تجميع مياه الصرف بأكملها لتخرج موازية لمنطقة الشاطئ فى الساحل الشمالى حتى تصل الحمام، وتصل لمحطة المعالجة من خلال ترعة مكشوفة، وهذا المسار مثل منطقة بحر البقر، تعمل ما يسمى بستارة مائية تقاوم تداخل مياه البحر مع مياه الصرف أو المياه الجوفية، وهنا مشروع مزدوج للتكيف مع التغيرات المناخية.

■ حذر الرئيس مبكرًا من تأثيرات التغيرات المناخية، فما نتيجة الاهتمام الرئاسى بهذا الملف على عملكم فى الوزارة؟

- اهتمام الرئيس ساعدنا فى تحقيق الكثير من الإنجازات فى هذا الملف منها أعمال الحماية من السيول، وإنشاء مركز للتنبؤ بالأمطار بالشراكة مع الولايات المتحدة، ووفر حوالى ٤٠ مليون جنيه تكلفة إنشاء المركز رغم انتقاد الكثيرين لإنشاء المركز، لكن نتيجته كانت تعزيز حماية الدولة من الأحداث المناخية المتطرفة التى لا يعرف أحد مصدرها أو كيف يتعامل معها.

لا بد أن ندرس باستفاضة كل شىء له علاقة بالكوارث والأحداث المتطرفة، لحماية الدولة، كما أنجزنا أعمال الحماية فى الإسكندرية وتكلفت حوالى ١٠ مليارات جنيه، والعائد منها حماية الأراضى الزراعية من الغرق، والقاعدة البحرية، ولو حدث تسونامى فى منطقة قريبة، كانت ستغرق كل هذه المنشآت ومنها القاعدة البحرية فى أبوقير، فعائد هذه المشروعات الحماية من الأضرار التى من الممكن أن تحدث نتيجة للأحداث المتطرفة المختلفة.

■ ما الجهود التى تبذلها الدولة لحماية السد العالى؟

- هناك جهود شاملة على المنشآت المائية لتطويرها، وإقامة سدود أخرى مثل قناطر أسيوط التى أُنجزت فى السنوات الأخيرة، وقناطر ديروط تحت الإنشاء.

والقناطر الجديدة تهدف لرفع جودة المياه وإطالة عمر المنشآت وتحويل القديم منها لمزارات سياحية.

والسد العالى جرى إنشاؤه منذ أكثر من ٦٠ سنة ومن المفترض أن يخضع لفحص شامل كل خمس أو ١٠ سنوات.

وجرى عمل فحص شامل للسد من المركز القومى لبحوث المياه باستخدام الأشعة تحت الحمراء وأجهزة الرفع المساحى، لأنه أهم منشأ مائى فى مصر ولحماية الأمن المائى، واستغرقت أعمال الفحص عامين كاملين، وخلصت إلى أن الجسم الأساسى حالته ممتازة، ولكنه يحتاج لبعض التدعيمات مثل سلم وخط كهرباء وجارٍ إنشاؤهما.

كما جرى عمل دراسة متكاملة لمنظومة السد العالى ومنخفض توشكى، لإنشاء قنطرة لمواجهة الأحداث المتطرفة مثل انهيار سد النهضة، لأننا نضع أسوأ الاحتمالات أمام أعيننا، ونبحث عن حلول مبكرة، لذلك سيخدم إنشاء القناطر الجديدة توجيه مياه النهر إلى مفيض توشكى.

والمجلس الاستشارى الأعلى للسدود لم ينعقد منذ التسعينيات، ويضم ٩٠ عالمًا من علماء مصر المتخصصين فى السدود بجميع التخصصات، وانعقد المجلس واتخذ قرارًا بإغلاق المرور للسد العالى لعمل محور موازٍ يتم إنشاؤه فى أسوان، والمجلس يضم هيئة الأرصاد الجوية، والبحوث الفلكية لرصد الزلازل ويتم تحليلها مقارنة مع فحص الأشعة تحت الحمراء.

■ كم مرة جرى فيها فحص السلامة الإنشائية للسد العالى؟

- الفحص الذى حدث فى السنوات الأخيرة كان الأول من نوعه منذ إنشاء السد، لأنه مصدر رئيس لطاقة كهربائية كبيرة ولا بد من الحفاظ عليه، ووزارة الرى هى المسئولة عن السلامة الإنشائية للسدود، وتعمل حاليًا على حقن خزان أسوان لإطالة عمره ٥٠ عامًا.

■ ما تعليقك على دراسة الرئيس هذه الملفات ومتابعته لها؟

- الرئيس السيسى يعطى فرصة كبيرة لمن أمامه ويستمع جيدًا ويتابع ويأخذ القرارات بالتنفيذ عند اقتناعه بالرؤية والفكرة، ويؤكد على الجدارة والإنجاز السريع للمشروعات.

وعند بدء تنفيذ المشروعات كنا نجد دعمًا سياسيًا من الرئيس السيسى، ومتابعة بالتليفون فى المكتب أو السيارة أو البيت فى أى وقت، والرئيس يسأل: ماذا حدث فى الملف وهل توجد مشكلات والتمويل وكيفية توفيره وهل يوجد تنسيق مع وزارات أخرى؟، وهذه التفاصيل هدفها ضمان النجاح.

والاجتماعات مع الرئيس تكون إما فردية أو على مستويات مختلفة أو مع مجموعة من الوزراء. وأستعد للاجتماع مع الرئيس بمذاكرة الملفات وأن أقول الحقيقة لأنها مسئولية، ولا بد أن تكون بلا تجميل حتى عندما يتخذ القرار فيها يعمل عليها الجميع.

والرئيس يحترم وجهة النظر القوية، والحجة القوية ينفذها، ولكن بعد نقاش قد يستغرق ساعات، وبعدها المتابعة سمة أساسية ومهمة جدًا فى مصر سواء من الرئيس أو من رئيس الوزراء، الرئيس السيسى دائمًا يقول «عندما تمسك موضوع لا تتركه حتى تنتهى منه».

وكنت أقرأ الشكاوى التى تصل الوزارة بنفسى وأرسلها للمسئولين فى الثانية فجرًا لحلها، وأؤكد ضرورة التواصل مع الشاكى لبناء الثقة، وهو ما جعل الناس يتواصلون معى بعد خروجى من المنصب.

وعانيت من بعض الضيق بسبب بعض الملفات، ولكن الرئيس كان حريصًا على أن يعطينى ثقة قبل مفاوضات سد النهضة، وكان داعمًا لى أثناء وجوده فى واشنطن ويتصل بى يوميًا وكان لدينا أمل أن نصل لحل.

والرئيس السيسى فى أحد المؤتمرات فاجأنى بالحديث عنى، وقال إننى متعب فى موضوع المياه ولكنه يوفر لى كل ما أطلبه لأننى رجل أمين، وكانت مفاجأة وشهادة غالية من الرئيس.

وأذكر أن الرئيس اتصل بى وقت إصابتى بكورونا أنا وأسرتى ونقل زوجتى للعناية المركزة، وكان يتابع معى تطورات الموقف وينصحنى بعدم الإهمال فى العناية بصحتى.

■ ما تقييمك لتجربتك فى وزارة الرى؟

- اعتبرت نفسى فى فترة تجنيد ثانية، وكنت أعمل من هذا المنطلق والتاريخ يحكم والناس تشعر ورأيت ذلك بعد التجربة وأنا راضٍ عنها وعما قدمته لبلدى مع الجنود المجهولين بوزارة الرى من عمال ومهندسين.

■ ما رسالتك للرئيس فى ضوء التجربة؟

- تعلمت منه دعم الغير، وأذكر أن أحد الوزراء قال عنى: «الوزير ده حظه حلو لأن كل ما يطلبه يحدث»، وحظى كان جيدًا برئيس يسمع جيدًا ويساعد ويتابع، وكل هذا أعتز به.

■ كيف تعاطى الرئيس مع شكوى الوزارة من ندرة مهندسى الرى؟

- مهندسو الرى عملة نادرة وكان لدينا عجز يتعدى حوالى ألف مهندس، عرضت الأمر على الرئيس السيسى وقلت له يا أفندم هناك مهندسو رى يتركون عملهم فى الوزارة ويحصلون على فرص أفضل فى دول أخرى، وهو أمر لا أعارضه حتى لو تلقى تدريبات على حساب الوزارة، أسهمت فى صقل خبراته وكانت سببًا فى حصوله على فرصة عمل خارج البلاد، لأنه فى النهاية يتحول إلى مصدر للعملة الصعبة، وبالفعل اقتنع الرئيس بوجهة نظرى ووافق على تعيين ٧٠٠ مهندس لسد العجز.