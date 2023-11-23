الخميس 23 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مصطفى الريالات لـ"القاهرة الإخبارية": الموقف المصرى الأردنى حاسم تجاه القضية الفلسطينية

التهجير القسري
التهجير القسري

قال مصطفى الريالات، رئيس تحرير جريدة الدستور الأردنية، إن ماعبر عنه جلالة الملك عبدالله الثاني في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع (إكس) يؤكد عزم الأردن ومصر على رفض المحاولات التي تتعلق بالتهجير القسري للشعب الفلسطيني إلى سيناء أو الأردن.

الموقف المصري الأردني من أزمة فلسطين 

أكد الريالات، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية " القاهرة الإخبارية" أن موقف الأردن ثابت منذ البداية تجاه الأزمة الفلسطينية، لذا موقف الأردن الحازم سوف يكتب في التاريخ بحروف من نور.

أضاف أن الموقف المصري الأردني واضح وحاسم تجاه الأزمة الفلسطينية عبر التاريخ وليس فقط بعد ٧ أكتوبر، حيث تحرص الدولتان على التعبير عن مآسي الشعب الفلسطيني في كافة المحافل الدولية.

العلاقات المصرية الأردنية

وتابع "الرئيس السيسي تحدث إلى العالم باسم مصر والأردن للتعبير عن رفضهما التام لكافة المخططات الصهيونية، ويمكن التأكيد أن العلاقات المصرية الأردنية تاريخية".

مصطفى الريالات رئيس تحرير الدستور الأردنية القاهرة الإخبارية القضية الفلسطينية

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