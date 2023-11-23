حملات تموينية مكبرة لضبط ومراقبة الأسواق في دمياط

قاد المهندس محمد رزق رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط، حملة مكبرة لمتابعة حملات التفتيش وضبط ومراقبة الأسواق والمحال التجارية بقطاع جنوب مدينة دمياط.

شارك في الحملة كل من عبد الخالق فرج نائب مجلس المدينة لقطاع جنوب، وبحضور دينا عبد الحكيم هيئة سلامة الغذاء، مجدي المغلاوي مفتش التموين بمديرية تموين دمياط وفاطمة عجمي مدير إدارة شئون البيئة بمجلس المدينة، ودينا العيسوي مديرية الطب البيطري، محمد أيمن الشحات مديرية الصحة وليد حراز حماية المستهلك.

وشاركت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، في اجتماع الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، مع المحافظين عبر تقنية الفيديو كونفرانس من غرفة العمليات وإدارة الأزمات بوزارة التنمية المحلية في العاصمة الإدارية الجديدة.

شهد الاجتماع متابعة وزيري التموين والتنمية المحلية لجهود المحافظين في تنفيذ مبادرة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، لخفض أسعار السلع الغذائية وضمان توافرها وإتاحتها للمواطنين بالسعر والجودة المناسبة.

كما تطرق الاجتماع إلى إجراءات التي يتم اتخاذها في الرقابة على الأسواق بالتعاون مع مديريات التموين ومباحث التموين والإدارة المحلية وباقى الجهات المعنية الأخرى حيث قالت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط انه يتم شن حملات مكبرة.