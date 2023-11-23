الخميس 23 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

رئيس الجهاز الطبى للزمالك يحسم موقف ثنائى الفريق من اللحاق بمواجهة أبوسليم

الزمالك
الزمالك

كشف د.محمد أسامة، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك موقف الثنائي محمود علاء وعبدالله جمعة، من اللحاق بمواجهة أبوسليم الليبي بالكونفيدرالية الإفريقية.

وقال أسامة، في تصريحات للموقع الرسمي لنادي الزمالك: الثنائي سينتظمان في التدريبات الجماعية للفريق، عقب نهاية مباراة أبوسليم الليبي المقبلة.

أضاف طبيب الزمالك: محمود علاء يخوض المرحلة الأخيرة من البرنامج التأهيلي الذي يخضع له بسبب الإصابة التي كان يعاني منها في العضلة الخلفية، والتي تعرض لها في مباراة بيراميدز السابقة في نصف نهائي كأس مصر.

وأكد رئيس الجهاز الطبي، أن عبدالله جمعة يؤدي أيضا المرحلة الأخيرة من البرنامج التأهيلي له، في ظل معاناته من إصابة بكدمة في الركبة.

الدكتور محمد أسامة الزمالك الكونفيدرالية الأفريقية أبوسليم الليبي الدكتور محمد أسامة طبيب الزمالك

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