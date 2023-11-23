الخميس 23 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

أبو الليف يطرح أغنيته الجديدة "الدنيا بنك" (فيديو)

ابو الليف
ابو الليف

طرح الفنان نادر أبو الليف، أحدث أغانيه التي تحمل اسم "الدنيا بنك" من  كلمات محمود شوقي وألحان رنا طارق وتوزيع أسامة عبد الهادي، وتتناول أن عمل البني آدم في الدنيا مكتوب له في الآخرة والكل سوف يحاسب بعمله.

 

وطرح مؤخرًا المطرب أبو الليف وهبة مختار أغنية جديدة تحمل اسم "الراجل الحنين رزق" على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، وهى من كلمات السيد على والحان وتوزيع رامى المصرى وطبلة أحمد عيادى وجيتار مصطفى أصلان وتم التسجيل فى استوديو طرب ومكس وماستر هانى محروس.

وعرض مؤخرًا الفنان نادر أبو الليف مسرحية "عنبر 7" على مسرح عبد المنعم جابر بالإسكندرية، وهى مسرحية كوميدية ساخرة اجتماعية، ويشارك فى بطولة العرض الفنان القدير صبرى عبد المنعم، والفنان محمد عبد الجواد، وعدد من الفنانين الشباب، تأليف وإخراج الكاتب والفنان هشام السيد، وتم عرضها أيام الخميس والجمعة والسبت من كل أسبوع.

أبو الليف نادر أبو الليف الدنيا بنك محمود شوقي الآخرة أسامة عبد الهادي

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