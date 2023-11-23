الخميس 23 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

أحمد الخطيب: غزة أصبحت "محرقة تاريخية".. وسنكتشف مجازر تهز الإنسانية بعد الحرب

أحمد الخطيب
أحمد الخطيب

قال الكاتب الصحفي أحمد الخطيب، إنّ دولة الاحتلال الإسرائيلي صنعت محرقة تاريخية فى غزة، مشيرًا إلى أنّ عدد شهداء العدوان من الشعب الفلسطيني يتجاوز 20 ألفا. 
وأضاف الخطيب خلال تقديمه برنامج «رسالة وطن»، المذاع عبر «الراديو 9090»: "سنتفاجأ بأرقام كثيرة للشهداء، وستتكشف تفاصيل جريمة تهتز لها الإنسانية حتي يوم القيامة"، لافتًا إلى أنّ الماضي شاهد على جريمة قرية الطنطورة، حيث حفر العصابات الإسرائيلية مقبرة جماعية قبل 75 عامًا، دُفنت بها جثامين الشهداء الفلسطينيين.
وتابع الخطيب: "قرية الطنطورة في حيفا شهدت مقبرة صغيرة، لكن الآن غزة هي المقبرة والمحرقة الكبيرة، وكل ما يتم الإعلان عنه من شهداء ومصابين مجرد أعداد أولية ومبدئية".
وأكد الخطيب، أنّ مصر تسعى إلى إنهاء الحرب عبر الوساطة والتوصل إلى اتفاق سلام بالتدريج، مشيرًا إلى أنّ الاحتلال دمّر قطاع غزة ولم يستطع الإفراج عن المحتجزين، ولم يتخلص من حماس.
ولفت "الخطيب" الى أنّ مصر تسعى إلى وقف الجريمة الإنسانية، حيث تعمل على وقف العدوان ودخول المساعدات، مشيرًا إلى أنّ المأساة الإنسانية الحقيقية لم تبدأ بعد في غزة، وبعد انقشاع الحرب سيكتشف العالم جرائم فظيعة.
وقال السفير حسين هريدي" مساعد وزير الخارجية الأسبق، إنه لا يمكن الحديث عن الهدنة دون الإفراج عن الأسرى والمحتجزين من جانب الطرفين، لأن أي طرف من الطرفين يمكنه التراجع عن الاتفاق لأي سبب، مؤكدًا حرص كل الأطراف على تنفيذ هذا الاتفاق، إذ إن مجلس الحرب الإسرائيلي له مصلحة في ذلك لتقليل ضغط المستوطنين عليه وإعطاء عملية قصوى للإفراج عن الرهائن.
وأضاف هريدي، لبرنامج "رسالة وطن"، المذاع عبر "الراديو 9090": "اتفاق الهدنة مرحب به مصريا ودوليا وعربيا وفلسطينيا، وتم إعلان بنود كثيرة منه، ولكن الشيطان يكمن في التفاصيل، وأتمني تنفيذ الاتفاق على الأرض".
وتابع مساعد وزير الخارجية الأسبق: "إسرائيل أكدت أنها ستعلن عن قائمة 300 معتقل ومعتقلة فلسطينيين في سجونها، والإفراج ينص على 150 فقط، وبالتالي، من يتم الإفراج عنهم في ظل أولويات حماس والجهاد".

وعلي صعيد الانتخابات الرئاسية قال النائب تيسير مطر أمين عام تحالف الأحزاب الذي يضم 42 حزبا سياسيا، إن هناك حراكا سياسيا كبيرا منذ إطلاق الحوار الوطني، حتى وصل المصريون إلى هذا المشهد التنافسي الذي ترشح فيه 4 مرشحين لانتخابات الرئاسة.
وقال مطر في لقاء مع برنامج «رسالة وطن»، المذاع عبر «الراديو 9090»، إن وجود 4 مرشحين في الانتخابات يعبر عن حرية الرأي والديمقراطية في مصر، مشيرًا إلى أنه يدعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، موضحًا: "طالبنا في التحالف بأن يترشح الرئيس السيسي، ونعتبر أننا الظهير السياسي له، كما أننا نتحدث كمواطنين مصريين أهم من صفتنا الحزبية، وكلنا لدينا قناعة بالرئيس عبدالفتاح السيسي دون مجاملة، ووفقا للواقع الذي نعيشه منذ 10 سنوات".

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