الخميس 23 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الصحة

طرق للحفاظ على قلم الأنسولين

الأنسولين
الأنسولين

يعتبر قلم الانسولين من الوسائل العلاجية التي تحتاج طرق معينة للحفاظ عليها، ضد التلف، حيث لا يمكن استخدامها إذا لم يتم حفظها بطرق سليمة.

7 خطوات للحفاظ على قلم الأنسولين 

لا يتم تخزين القلم بإبرة متصلة ويجب اتباع تعليمات التخزين على الملصق أو نشرة العبوة المرفقة مع الأنسولين، ويمكن تخزين الأقلام غير المفتوحة في الثلاجة حتى تكون جاهزة للاستخدام، ويجب تخزين قلم الإنسولين في مكان بارد وجاف، ويجب عدم ترك قلم الإنسولين في ضوء الشمس المباشر ويجب التخلص من الأقلام المجمدة أو المعرضة لدرجات حرارة أعلى من 30 درجة مئوية، وفي حاله السفر، يجب الاحتفاظ بالقلم في علبة باردة.

نصائح الخبراء

وحذر خبراء ومنظمات الصحة من حقن الأنسولين من خلال الملابس، لأن هذا التصرف يمكن أن يؤدي إلى تلوث الإبرة والإصابة بالعدوى.

وحذر خبراء ومنظمات الصحة من حقن الأنسولين من خلال الملابس، لأن هذا التصرف يمكن أن يؤدي إلى تلوث الإبرة والإصابة بالعدوى.

وأكد الخبراء ضرورة عدم مشاركة قلم الانسولين بين الأفراد، و حتى إذا تم تغيير الإبرة، بهدف الوقاية من نقل عدوى خطيرة، و لا تستخدم إبرًا أو أقلامًا أو حُقنًا للإنسولين بعد انتهاء تاريخ الصلاحية المدّون على البطاقة التعريفية أو العبوة أو الأغلفة الخارجية بالأقلام، و التخلص من الإبر فورًا بعد الاستعمال بوضعها في حاوية صلبة محكمة القفل، أو حاويات ضد الثقب من مقدم خدمات الرعاية الصحية، ويجب أن يحفظ قلم الإنسولين في مكان بارد تتراوح درجة حرارته ما بين 2 - 25 درجة مئوية خلال السفر،و إذا كانت درجة الحرارة أثناء السفر قريبة من 25 درجة مئوية، فسيبقى الإنسولين محافظًا على فعّاليته، فقط احفظه في عبوته المخصّصة لذلك.

طرق للحفاظ على قلم الانسولين القلم بإبرة متصلة مكان بارد وجاف ضوء الشمس المباشر علبة باردة

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