الرئيس السيسى: "تابعت بنفسى عمل خلية إدارة الأزمة الفلسطينية"

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إن القضية الفلسطينية تواجه منحنى شديد الخطورة للتصفية والتهجير.

أضاف الرئيس خلال مؤتمر "تحيا مصر وفلسطين" في ستاد القاهرة الدولي: "تشكلت خلية إدارة الأزمة للقضية الفلسطينية، من جميع مؤسسات الدولة المعنية وتابعت عملها بنفسي، وعلى مدار الساعة، وقد كان قرارًا حاسمًا، وهو قرار مصري بأن نكون في طليعة المساندين للأشقاء في فلسطين".

وتعقد الفعالية وسط حضور جماهيري من مختلف أطياف الشعب المصري، مساء اليوم الخميس.

ويشهد المؤتمر، حضورًا واسعًا من الشخصيات العامة والسياسية؛ لدعم أهالي وضحايا قطاع غزة.