مؤتمر تحيا مصر وفلسطين.. الرئيس السيسى: ما حدث فى غزة وصمة عار على جبين الإنسانية كلها

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إن القضية الفلسطينية تواجه منحنى شديد الخطورة للتصفية والتهجير.

وأضاف الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال مؤتمر “تحيا مصر وفلسطين” في ستاد القاهرة الدولي:" لم تفرق الطلقات الطائشة بين طفل وامرأة وشيخ، بل دارت آلة القتل دون عقل يرشدها ولا ضمير يؤنبها فأصبحت وصمة عار على جبين الإنسانية كلها".

وتابع: "منذ اللحظة الأولي لانفجار شرارة هذه الحرب أدارت الدولة المصرية بمزيد من الحسم في القرار والمتابعة الدقيقة لمجريات الأمور، وتحديث المعلومات بشكل دائم، والتواصل المستمر مع كافة الأطراف الفاعلة".

وتعقد الفعالية وسط حضور جماهيري من مختلف أطياف الشعب المصري، مساء اليوم الخميس.

ويشهد المؤتمر، حضورًا واسعًا من الشخصيات العامة والسياسية؛ لدعم أهالي وضحايا قطاع غزة.