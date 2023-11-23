الخميس 23 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الرئيس السيسى: القضية الفلسطينية تواجه منحنى شديد الخطورة للتصفية

جريدة الدستور

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن المنطقة العربية تواجه تحديات جسيمة تضاف إلى سوابق التحديات التي تعانيها على مدار عقود.

وأضاف الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال مؤتمر "تحيا مصر وفلسطين" في ستاد القاهرة الدولي: "تواجه القضية الفلسطينية منحني شديد الخطورة والحساسية، في ظل تصعيد غير إنساني اتخذ منهج العقاب الجماعي وارتكاب المجازر وسيلة لفرض واقع على الأرض، يؤدي إلى تصفية القضية وتهجير الشعب والاستيلاء علي الأرض".

وتعقد الفعالية وسط حضور جماهيري من مختلف أطياف الشعب المصري، مساء اليوم الخميس.

ويشهد المؤتمر، حضورًا واسعًا من الشخصيات العامة والسياسية؛ لدعم أهالي وضحايا قطاع غزة.

مواد متعلقة

"على بركة الله".. الرئيس السيسى يطلق شارة البدء لأكبر قافلة مساعدات لغزة

جمهور "تحيا مصر وفلسطين" يستقبل السيسى بالتصفيق الحار.. والرئيس:"شكرًا جزيلًا"

السيسى: هناك وسائل إعلام اتخذت من "معبر رفح" نقطة للإساءة لمصر

الرئيس السيسى عن "المساعدات الإنسانية" لغزة: "اللى جاى كوم تانى"

عبدالعاطى لـ"الشاهد": قدمنا مشروعات لحماية 200 كيلومتر على ساحل المتوسط

محمد عبد العاطى لـ"الشاهد": تكلفة الخطة القومية 2017- 2037 تخطت الـ 100 مليار دولار

حلمي النمنم: الانتصار على الاحتلال لن يتحقق إلا بحرب استنزاف

عبد المنعم سعيد: الاحتلال يدرس إعادة 18 ألف عامل فلسطيني مرة أخرى

الأكثر قراءة

مؤتمر تحيا مصر وفلسطين.. وصول الرئيس السيسى إلى ستاد القاهرة (بث مباشر)

الحبس سنة لـ محمد رمضان فى "ترويج أخبار كاذبة ضد بنك شهير"

برعاية مصر ورفض 3 وزراء يهود.. كواليس اجتماع الـ8 ساعات للوصول لـ"الهدنة" في غزة

"الدستور" تكشف بصور حصرية تفاصيل اكتشاف بئر بترول "تى 100" فى الصحراء الغربية

حنان مطاوع لـ«الدستور»: صدقى صخر «مولد نجم».. وعودة وليد فواز فى صوت وصورة قوية

عاجل.. الأهلى والاتحاد السكندرى.. مواعيد مباريات اليوم الخميس 23-11-2023

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محاسن السنوسي

معبر رفح لن يُغلق أبدًا.. شبابنا وشاحناتهم على الحدود يا غزة!

علي سعدة

دور مصر في الأزمة الحالية

أحمد بهاء الدين شعبان

جريمة السيدة "داليا زيادة"

إبراهيم عبدالفتاح

جارة القمر

ماجد حبته

هدنة وأيديهم على الزناد

نورا المراكبى

أوقِفوا ازدواجية المعايير.. قدِّموا نتنياهو للمحكمة الجنائية الدولية

مدحت بشاى

يحدث فى يوم الطفل العالمى فى غزة

جلال حمام

أزمة إسرائيل مع (اليوم التالى) فى غزة

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: خطاب ازدواجية المعايير الدولية سقط أمام الإنسانية وحماية شعبنا

حقق إصابات مباشرة.. "حزب الله" يعلن استهداف موقع بركة ريشا الإسرائيلى

"حماس" تُطالب بالضغط على الاحتلال لإطلاق سراح مدير مستشفى الشفاء