الرئيس السيسى: القضية الفلسطينية تواجه منحنى شديد الخطورة للتصفية

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن المنطقة العربية تواجه تحديات جسيمة تضاف إلى سوابق التحديات التي تعانيها على مدار عقود.

وأضاف الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال مؤتمر "تحيا مصر وفلسطين" في ستاد القاهرة الدولي: "تواجه القضية الفلسطينية منحني شديد الخطورة والحساسية، في ظل تصعيد غير إنساني اتخذ منهج العقاب الجماعي وارتكاب المجازر وسيلة لفرض واقع على الأرض، يؤدي إلى تصفية القضية وتهجير الشعب والاستيلاء علي الأرض".

وتعقد الفعالية وسط حضور جماهيري من مختلف أطياف الشعب المصري، مساء اليوم الخميس.

ويشهد المؤتمر، حضورًا واسعًا من الشخصيات العامة والسياسية؛ لدعم أهالي وضحايا قطاع غزة.