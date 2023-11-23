مؤتمر "تحيا مصر وفلسطين".. مخرج فلسطينى: "المصريون عاملونى كمواطن"

أكد المخرج الفلسطيني محمد المصري، ارتباطه الكبير بمصر رغم أصوله الفلسطينية، مُشددًا علي قمة الروابط المصرية الفلسطينية.

وأضاف خلال مؤتمر تحيا مصر وفلسطين في استاد القاهرة الدولي: مساء اليوم الأربعاء: "عشت حياتي كلها في غزة زي شباب كتير موجودة هناك، شوفنا كل الحروب والحرب صارت بالنسبة لينا روتين مفروض علينا، بس علشان بنطالب بحقنا".

وتابع: "حاولوا يهاجرونا من بلدنا ومش هنطلع منها ومش هنتركها من طفولتي الناس بتناديني مصري صار اسمي مصري، بس مش اسم او لقب بقيت مرتبط بالعادات المصرية حتي صار عندي صحاب مصريين، والناس عاملوني كأني واحد من العائلة".

وأكمل: "دايمًا بيسألوني ازاي اسمك مصري وانت فلسطيني، واحنا في فلسطين كتير بنحب مصر، لأن احنا عارفين في وقت الحرب والسلم مش هيدخل علينا دعم إلا عن طريق مصر وحضراتكم تعرفوا الوضع الطبي بقي عامل ازاي، واحنا شايفين كيف وقفت مصر وقيادتها وشعبها وإصرارهم علي إدخال المساعدات وأن يدخل المصابين للعلاج في مصر، وشكرًا سيادة الرئيس".