عرض فيلم وثائقى عن مأساة أهل غزة ضمن مؤتمر "تحيا مصر وفلسطين"

شهد مؤتمر “تحيا مصر فلسطين” عرض فيلم وثائقي يجسد معاناة أهل قطاع غزة بسبب الاحتلال الصهيوني وتعرضهم للقصف.

وشهد الفيلم لحظات حقيقية أثناء قصف منازل الأبرياء وسط مشاهد مؤثرة، والفيلم من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

ووصل الرئيس عبدالفتاح السيسي لاستاد القاهرة، مساء اليوم الخميس، لبدء الفعالية المصرية لدعم فلسطين، تحت شعار “تحيا مصر فلسطين”، إيذانا بانطلاق أكبر قافلة مساعدات إنسانية لقطاع غزة المحاصر.

وحرص المشاركون في مؤتمر "تحيا مصر فلسطين" استجابة شعب تضامنا مع فلسطين، على حمل الأعلام المصرية والتفاعل مع الأغنيات الوطنية في مدرجات استاد القاهرة.

وقال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن مصر لم تغلق معبر رفح أبدًا، مشيرًا إلى أن بعض القنوات قامت بدور حتى تسيء لمصر.

وأضاف في كلمة مع بدء مؤتمر "تحيا مصر فلسطين": “مصر لم تغلق المعبر أبدًا ولن تغلقه في وجه المساعدات، ومن حاول الإساءة ليس الإعلام المصري.. ونحن نتكلم بدولة تتعاون بقواعد القانون الدولي”.

شهد استاد القاهرة الدولي، اليوم الخميس، إقبالًا واسعًا من المواطنين للمشاركة في مؤتمر تحيا مصر فلسطين، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.

يأتي المؤتمر في ظل الدور المحوري الذي تقوم به مصر تجاه القضية الفلسطينية وإدخال المساعدات الإنسانية لغزة، وكذلك نجاح الجهود المصرية في التوصل لهدنة لوقف إطلاق النار.

وتوافد الآلاف على استاد القاهرة، حاملين صورة الرئيس السيسي، وأعلام مصر وفلسطين، مؤكدين دعمهم الموقف المصري تجاه القضية الفلسطينية، ودعمهم الكامل كل تحركات القيادة السياسية لاتخاذ ما يلزم لحماية الأمن القومي المصري ومواجهة مخططات التهجير وتصفية القضية الفلسطينية.

ورحب الرئيس السيسي في تغريدة له، أمس، عبر صفحته الرسمية "فيسبوك"، بما نجحت به الوساطة المصرية القطرية الأمريكية في الوصول إلى اتفاق على تنفيذ هدنة إنسانية في قطاع غزة وتبادل للمحتجزين لدى الطرفين.

وأكد السيسي استمرار الجهود المصرية المبذولة من أجل الوصول إلى حلول نهائية ومستدامة تُحقق العدالة وتفرض السلام وتضمن حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة.