الخميس 23 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مراسلة "القاهرة الإخبارية": أرادوا تهجيرنا وكان القرار المصرى رافضًا أى تنازلات

دانا أبو شمسية
دانا أبو شمسية

قالت مراسلة القاهرة الإخبارية، دانا أبو شمسية إن المصريين هويتهم مصرية، لكنهم فلسطينيو الهوى، موجّهة الشكر للرئيس السيسي ولجميع المصريين الذي ساندوا شعبها الفلسطيني.

وأضافت، خلال كلمة لها بمؤتمر "تحيا مصر فلسطين"، الذي أذاعته قناة "إكسترا نيوز": "القدس هى مفتاح الحرب والسلام، ونحن اليوم فرحون بهدنة لوقف شلاّل الدم".

وتابعت: "أرادوا تهجير الفلسطينيين، لكن كان القرار مصريًا رافضًا أي تنازلات وتحركات على ألا يكون الفلسطيني على أول سلم أولويات مصر، أنا اليوم لا أشعر بتضامن مصري، لكن بمساندة مصرية، تساندونا لإعلاء صوتنا من القدس والضفة الغربية والشتات وكل جزء في أرض فلسطين".

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