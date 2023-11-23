الخميس 23 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الرئيس القادم.. موعد إجراء الانتخابات الرئاسية 2024 داخل وخارج مصر

الانتخابات
الانتخابات

يهتم ملايين المصريين داخل مصر وخارجها بموعد الانتخابات الرئاسية 2024، كونها تأتي في وقت حرج من تاريخ مصر والأمة حيث تتزامن مع الحرب الإسرائيلية على غزة.

الحملات الانتخابية لمرشحي الانتخابات الرئاسية 2024

يوم الخميس 9 نوفمبر، بدأت حملات الانتخابات الرئاسية للمرشحين، بعد إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوي، عن القائمة النهائية لمرشحي الرئاسة والرموز الانتخابية التي  يروج بها المرشحون لأنفسهم.

موعد الانتخابات الرئاسة المصرية 2024 للمصريين في الخارج

الانتخابات الرئاسية.. موعد انتخابات الرئاسة المصرية 2024

حزب الجيل: واقعة تزوير توكيلات لأحد مرشحى الرئاسة مخالفة تشوه الانتخابات

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات الجدول الزمني للاستحقاق الرئاسي القادم  وبعد انتهاء أكثر من نصف هذه الإجراءات التي بدأت في 5 أكتوبر الماضي، والتي تضمنت تقديم أوراق المرشحين، وتقديم التظلمات وفحصها، والنظر فيها والإعلان عن القائمة المبدئية للمرشحين، وتقديم الطعون أمام المحكمة الإدارية العليا وفحصها والفصل فيها، واختيار الرموز الانتخابية والإعلان عن القائمة النهائية لمرشحي الرئاسة، سيتبقى حوالي نصف الإجراءات الانتخابية.

موعد إجراء الانتخابات الرئاسية 2024 داخل وخارج مصر 

- تبدأ فترة الصمت الانتخابي وتوقف الحملة الانتخابية لانتخابات المصريين في الخارج اعتبارًا من الساعة 12 صباحًا يوم الأربعاء 29 نوفمبر 2023، قبل يومين من تاريخ الاقتراع بحسب التوقيت المحلي لكل دولة.

وموعد انتخابات المصريين في الخارج من الساعة 9 صباحًا حتى الساعة 9 مساءً بحسب التوقيت المحلي لكل دولة، خلال ثلاثة أيام من الجمعة والسبت والأحد 1 و2 و3 ديسمبر 2023.

موعد إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024 

- انتهاء عملية الفرز وتسليم المحاضر للجان العامة واتخاذ قرارات اللجان العامة بشأن الاعتراضات وجميع المسائل المتعلقة بعملية الاقتراع وإعلان النتائج النهائية للأصوات يوم الأربعاء 13 ديسمبر 2023.

وتستقبل الهيئة التظلمات في قرارات اللجان العامة يوم الخميس 14 ديسمبر 2023، وتعقد جلسات بحث التظلمات المقدمة في قرارات اللجان العامة يومي الجمعة والسبت 15 و16 ديسمبر 2023.

اتحاد المصريين في الخارج يستعد لتدشين غرفة عمليات الانتخابات الرئاسية

خطوات الاستعلام عن اللجنة الانتخابية في الانتخابات الرئاسية 2024

 

يمكن للمواطنين الاستعلام عن لجنة الانتخابات لعام 2024 عن طريق زيارة الموقع الرسمي للهيئة الوطنية للانتخابات. يتيح الموقع معرفة مكان التصويت في انتخابات الرئاسة، سواء كنت تنوي التصويت في الداخل أو خارج البلاد.

ويجب اتباع الخطوات التالية:
1) قم بزيارة موقع الهيئة الوطنية للانتخابات من هنا.
2) اضغط على زر "استعلم عن موقفك الانتخابي".
3) أدخل رقمك القومي.
4) انقر على زر "استعلام".
5) بإمكانك تغيير لجنتك الانتخابية بسهولة من خلال الضغط على "طلبات" وإدخال رقمك القومي لتحديث لجنتك.

إقرأ أيضًا: الانتخابات الرئاسية 2024.. طريقة الاستعلام عن اللجنة الانتخابية إلكترونيًا

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موعد الانتخابات الرئاسة المصرية 2024 للمصريين في الخارج

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