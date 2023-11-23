الخميس 23 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

تفاصيل هدنة قطاع غزة: وقف شامل لإطلاق النار.. ومصر تضاعف المساعدات الإنسانية والوقود

هدنة فى غزة
هدنة فى غزة

أعلن مصدر مصري مسئول، مساء اليوم، عن أنه خلال الهدنة المرتقبة في قطاع غزة سيتم إدخال مئات الشاحنات بالمساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية والوقود إلى مناطق قطاع غزة.

وقال في تصريحات، لـ"القاهرة الإخبارية"، إن الهدنة الإنسانية في قطاع غزة تشمل وقفا لإطلاق النار، مؤكدا أن مصر تدعو كافة الأطراف للالتزام ببنود الهدنة.

ومن المقرر أن يتم الإفراج عن 13 محتجزا بقطاع غزة من السيدات والأطفال يوم 24- 11- 2023.

وأكد المصدر أن مصر تعلن عن مضاعفة كميات المساعدات الإنسانية والسولار وإدخال الغاز إلى قطاع غزة مع بدء سريان الهدنة.

الهدنة الإنسانية تتضمن الإفراج عن 39 طفلا وسيدة فلسطينية من السجون الإسرائيلية، وستشمل وقفا كاملا لإطلاق النار بشمال وجنوب قطاع غزة.

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