الخميس 23 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إزالة 1100 حالة تعدٍ على أراضي الدولة في القليوبية

محافظ القليوبية يقود
محافظ القليوبية يقود حملة لإزالة 498 حالة تعدى على الأراضي

شهد اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، تنفيذ عدد من الإزالات الفورية لمباني مخالفة على مساحة (250م2)  بنطاق مدينة بنها، وذلك ضمن الحملة المُكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية والبناء المُخالف تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية. 

وشدد محافظ القليوبية، على رئيس مركز ومدينة بنها، بتنفيذ الإزالات بالكامل حتى سطح الأرض مع مصادرة جميع مواد البناء الموجودة بالمواقع محل المُخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين حفاظًا على هيبة وحقوق الدولة والمواطنين.

وأكد محافظ القليوبية، أن الحملة المكبرة لإزالة التعديات سواء بالبناء المخالف أو التعدي على الأراضي الزراعية، تمكنت منذ انطلاقها في ٣١ أكتوبر الماضي وحتى اليوم الخميس ٢٣ نوفمبر، من إزالة 1100 حالة على مساحة 70 فدانًا و17 سهمًا، جميعُها تعديات على الأراضي الزراعية، بالإضافة إلى إزالة 498 حالة بناء مُخالف على مساحة (64394م2)، وتم تحرير 475 محضرًا للمخالفين.

رصد التعديات بالمحافظة

وشدد الهجان، خلال جولته على مواصلة رصد كل أشكال التعديات المخالفة بكل مراكز ومدن وأحياء المحافظة والتي يتم رصدها من خلال وحدة المتغيرات المكانية أو المرور الميداني والتعامل الفوري معها.

وفي السياق ذاته، وجَّه المحافظ، جميع رؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن وأحياء المحافظة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والمعنية بالاستمرار في تكثيف حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والبناء المُخالف، ورصد أي تعديات أو مخالفات في المهد، واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية حيال المخالفين، موجهًا بضرورة المرور الميداني على مستوى مراكز ومُدن وأحياء المحافظة، لرصد أي مخالفات أو تعديات وإزالتها فورًا، وعدم التهاون في تنفيذ القانون تجاه المخالفين والمعتدين.

محافظ القليوبية الأراضي الزراعية البناء المخالف مدينة بنها إزالة تعديات

مواد متعلقة

حزب الحرية المصري ينظم مؤتمرا حاشدا لتأييد السيسي بالقليوبية

توافد الآلاف من أهالى القليوبية للمشاركة فى مؤتمر دعم الرئيس السيسى

محافظ القليوبية يتفقد المعرض الدائم للسلع الغذائية بشبرا الخيمة

رئيس جامعة بنها يشهد توزيع النظارات الطبية على طلاب مدارس طوخ

رئيس جامعة بنها يستقبل الطلاب الوافدين الفلسطينيين

سقوط المتهمين بسرقة سيارة نقل أموال بالقليوبية فى قبضة الأمن

السجن المؤبد لعاطل بتهمة قتل 2 في كفر شكر بالقليوبية

تأجيل محاكمة 5 متهمين بقتل شاب فى كفر شكر بالقليوبية

الأكثر قراءة

مؤتمر تحيا مصر وفلسطين.. وصول الرئيس السيسى إلى ستاد القاهرة (بث مباشر)

الحبس سنة لـ محمد رمضان فى "ترويج أخبار كاذبة ضد بنك شهير"

برعاية مصر ورفض 3 وزراء يهود.. كواليس اجتماع الـ8 ساعات للوصول لـ"الهدنة" في غزة

الرئيس السيسى عن "المساعدات الإنسانية" لغزة: "اللى جاى كوم تانى"

مفاجأة أسفل مستشفى الشفاء.. هذا ما وجده الصحفيون الأجانب

عاجل.. الأهلى والاتحاد السكندرى.. مواعيد مباريات اليوم الخميس 23-11-2023

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي سعدة

دور مصر في الأزمة الحالية

أحمد بهاء الدين شعبان

جريمة السيدة "داليا زيادة"

إبراهيم عبدالفتاح

جارة القمر

ماجد حبته

هدنة وأيديهم على الزناد

نورا المراكبى

أوقِفوا ازدواجية المعايير.. قدِّموا نتنياهو للمحكمة الجنائية الدولية

مدحت بشاى

يحدث فى يوم الطفل العالمى فى غزة

جلال حمام

أزمة إسرائيل مع (اليوم التالى) فى غزة

إبراهيم داود

استدعاء ماركيز فى حرب غزة

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: خطاب ازدواجية المعايير الدولية سقط أمام الإنسانية وحماية شعبنا

حقق إصابات مباشرة.. "حزب الله" يعلن استهداف موقع بركة ريشا الإسرائيلى

"حماس" تُطالب بالضغط على الاحتلال لإطلاق سراح مدير مستشفى الشفاء