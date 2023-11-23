إزالة 1100 حالة تعدٍ على أراضي الدولة في القليوبية

شهد اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، تنفيذ عدد من الإزالات الفورية لمباني مخالفة على مساحة (250م2) بنطاق مدينة بنها، وذلك ضمن الحملة المُكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية والبناء المُخالف تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.

وشدد محافظ القليوبية، على رئيس مركز ومدينة بنها، بتنفيذ الإزالات بالكامل حتى سطح الأرض مع مصادرة جميع مواد البناء الموجودة بالمواقع محل المُخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين حفاظًا على هيبة وحقوق الدولة والمواطنين.

وأكد محافظ القليوبية، أن الحملة المكبرة لإزالة التعديات سواء بالبناء المخالف أو التعدي على الأراضي الزراعية، تمكنت منذ انطلاقها في ٣١ أكتوبر الماضي وحتى اليوم الخميس ٢٣ نوفمبر، من إزالة 1100 حالة على مساحة 70 فدانًا و17 سهمًا، جميعُها تعديات على الأراضي الزراعية، بالإضافة إلى إزالة 498 حالة بناء مُخالف على مساحة (64394م2)، وتم تحرير 475 محضرًا للمخالفين.

رصد التعديات بالمحافظة

وشدد الهجان، خلال جولته على مواصلة رصد كل أشكال التعديات المخالفة بكل مراكز ومدن وأحياء المحافظة والتي يتم رصدها من خلال وحدة المتغيرات المكانية أو المرور الميداني والتعامل الفوري معها.

وفي السياق ذاته، وجَّه المحافظ، جميع رؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن وأحياء المحافظة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والمعنية بالاستمرار في تكثيف حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والبناء المُخالف، ورصد أي تعديات أو مخالفات في المهد، واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية حيال المخالفين، موجهًا بضرورة المرور الميداني على مستوى مراكز ومُدن وأحياء المحافظة، لرصد أي مخالفات أو تعديات وإزالتها فورًا، وعدم التهاون في تنفيذ القانون تجاه المخالفين والمعتدين.