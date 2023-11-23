قطر: الاتفاق بين إسرائيل وفلسطين "بصيص ضوء فى نهاية النفق"

وصف المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية الاتفاق بين إسرائيل وفلسطين بأنه "بصيص ضوء في نهاية النفق".

وقال إن معايير تحديد أولويات الرهائن كانت إنسانية مع التركيز على النساء والأطفال، معربا عن أمله في أن يولد الاتفاق زخما لمساعدة الجميع على الخروج و"تخفيف معاناة الناس في غزة من خلال الهدنة الإنسانية الجارية".

وقف اطلاق النار في غزة

ويعقد المؤتمر الصحفي في الدوحة، حيث تم الإعلان عن وقف إطلاق النار في غزة الساعة السابعة صباحًا وإطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين يوم الجمعة الساعة الرابعة مساءً.

أحد الأسئلة التي طرحها أحد الصحفيين في الغرفة هو التأكد من أن جميع الرهائن المدرجين في القائمة للإفراج الأولي ما زالوا على قيد الحياة. وقال المتحدث إنهم على قيد الحياة، لكنه قال أيضًا إنه ليس لديه معلومات يمكن التحقق منها عن العدد الإجمالي للرهائن ووضعهم.

وقال ماجد الأنصاري يلقي الإحاطة الإعلامية لوزارة الخارجية القطرية.

وقال إن وقف إطلاق النار سيبدأ في غزة غدًا في الساعة السابعة صباحًا بالتوقيت المحلي صباح الجمعة، وسيتم إطلاق سراح الرهائن الأوائل في الساعة الرابعة مساءً بالتوقيت المحلي بعد ظهر الجمعة. ومن المتوقع إعادة 13 إسرائيليا.

وسيعقب ذلك إطلاق سراح بعض المعتقلين الفلسطينيين من السجون الإسرائيلية. وقال لأسباب أمنية إنه لا يستطيع الكشف عن الآليات الدقيقة، كما أنه سيتم تقديم قسم الأسئلة والأجوبة في هذا المؤتمر الصحفي باللغة العربية أو الإنجليزية اعتمادًا على المؤسسة الإعلامية التي طرحت السؤال.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية إن غزة منطقة حرب، وإن التأخير في الخطة كان لضمان السلامة في كل مكان.

وقال إنه تم الاتفاق على القوائم وتوقيت الإفراج في اليوم الأول فقط، وسيتم الإعلان عن الأيام اللاحقة مع مرور الوقت، ويقول إنه من المهم أن تظل خطوط الاتصال مفتوحة.

ويقول إن الهدنة هي وقف جميع الأعمال العدائية، ويمكن انتهاكها بأي استئناف للأعمال العدائية، أيًا كان تعريفها، مشيرًا إلى أنه يعتقد أنهم وصلوا الآن إلى نقطة أصبحوا فيها مستعدين للانطلاق على الأرض وأنه لا ينبغي أن يكون هناك مزيد من التأخير.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية في الدوحة إنهم غير قادرين على مناقشة المكان الذي سيتم إطلاق سراح الرهائن فيه لأسباب أمنية، لكنه قال إن الصليب الأحمر سيشارك.

وقالوا أيضًا إنه من المتوقع أن تقوم إسرائيل بإطلاق سراح السجناء الفلسطينيين غدًا بعد إطلاق سراح الرهائن. ومن المتوقع أن يتم إطلاق سراح 13 رهينة إسرائيلية عند الساعة الرابعة مساء بالتوقيت المحلي غدًا. ولم يحدد عدد الفلسطينيين الذين تحتجزهم إسرائيل والذين سيتم إطلاق سراحهم في المقام الأول.