الخميس 23 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

رومانو: إدارة أرسنال استقرت على تفعيل شرط شراء ديفيد رايا من برينتفورد

ديفيد رايا
ديفيد رايا

استقرت إدارة نادي أرسنال الانجليزي على تفعيل شرط شراء الإسباني ديفيد رايا، حارس مرمى الفريق والمعار من نادي برينتفورد، لضمان بقائه مع الفريق في الفترة المقبلة.

وانضم ديفيد رايا لصفوف فريق أرسنال مطلع الموسم الماضي في صفقة إعارة مصحوبة بإمكانية الشراء في نهاية الإعارة.

ووفقًا لما ذكره فابريزيو رومانو، الصحفي الشهير والمختص بالانتقالات، عبر حسابه على منصة التواصل الاجتماعي وتبادل التدوينات "إكس" فإن إدارة أرسنال قررت تفعيل شرط شراء رايا في نهاية الموسم الجاري، مشيرًا إلى أن الصفقة ستتم مقابل 27 مليون جنيه استرليني.

ولعب رايا 12 مباراة بقميص أرسنال منذ انطلاق الموسم الجاري، وسكنت شباكه 9 أهداف وخرج بشباك نظيفة في 6 مباريات.

وأشار رومانو إلى أن رايا وقع بالفعل على عقد طويل الأمد يربطه بنادي أرسنال بداية من يونيو 2024، مؤكدًا أن برينتفورد قبل بهذا الهيكل للصفقة بسبب شروط اللعب المالي النظيف للاتحاد الأوروبي.


وذكرت تقارير صحفية أن إدارة نادي أرسنال تحت مراقبة الاتحاد الأوروبي بسبب احتمالية وجود مخالفات لشروط قانون اللعب المالي النظيف والمتعلقة بصفقات الفريق خلال الموسمين الماضيين.

ديفيد رايا بدأ مسيرته في شباب نادي كورنيلا الأسباني وانتقل منه لفريق بلاكبيرن تحت 18 عامًا في صيف 2012، وفي العام التالي انتقل للفريق الأول بنادي بلاكبيرن وأعير لنادي ساوث بورت ثم عاد لنادي بلاكبيرن ورحل عنه في صيف 2019 لنادي برينتفورد وقضى 4 سنوات مع النادي قبل أن ينتقل لأرسنال مطلع العام الجاري.

وعلى المستوى الدولي، بدأ “رايا” مسيرته مع منتخب إسبانيا في 26 مارس 2023 بمواجهة ألبانيا الودية والتي فاز بها منتخب إسبانيا بهدفين لهدف، ومنذ ذلك الحين شارك في 3 مباريات فقط وتلقت شباكه 3 أهداف.

ارسنال ديفيد رايا برينتفورد الدورى الانجليزى البريميرليج

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