مؤتمر تحيا مصر فلسطين.. الرئيس السيسى: مصر لم ولن تغلق معبر رفح أبدًا

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن مصر لم تغلق معبر رفح أبدًا، مشيرًا إلى أن بعض القنوات قامت بدور حتى تسيء لمصر.

وأضاف في كلمة مع بدء مؤتمر "تحيا مصر فلسطين": “مصر لم تغلق المعبر أبدًا ولن تغلقه في وجه المساعدات، ومن حاول الإساءة ليس الإعلام المصري.. ونحن نتكلم بدولة تتعاون بقواعد القانون الدولي”.

وصل الرئيس عبدالفتاح السيسي لاستاد القاهرة، مساء اليوم الخميس، لبدء الفعالية المصرية لدعم فلسطين، تحت شعار “تحيا مصر فلسطين”، إيذانا بانطلاق أكبر قافلة مساعدات إنسانية لقطاع غزة المحاصر.

وحرص المشاركون في مؤتمر "تحيا مصر فلسطين" استجابة شعب تضامنا مع فلسطين، على حمل الأعلام المصرية والتفاعل مع الأغنيات الوطنية في مدرجات ستاد القاهرة.

ويأتي المؤتمر في ظل الدور المحوري الذي تقوم به مصر من أجل الوصول إلى الهدنة وإدخال المساعدات الإنسانية لغزة.

ومن المقرر أن يشهد المؤتمر حضورًا واسعًا من الشخصيات العامة والسياسية، ويلقى الرئيس السيسي كلمة للحضور.

ورحب الرئيس السيسي في تغريدة له، أمس، عبر صفحته الرسمية "فيسبوك"، بما نجحت به الوساطة المصرية القطرية الأمريكية في الوصول إلى اتفاق على تنفيذ هدنة إنسانية في قطاع غزة وتبادل للمحتجزين لدى الطرفين.

وأكد السيسي استمرار الجهود المصرية المبذولة من أجل الوصول إلى حلول نهائية ومستدامة تُحقق العدالة وتفرض السلام وتضمن حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة.