"الباز" يكشف تفاصيل الوساطة المصرية القطرية لتنفيذ اتفاق الهدنة فى غزة

قال الإعلامي الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، إن هناك ارتباطًا قويًا بين مصر والقضية الفلسطينية، كذلك جغرافيًا فمصر دولة على الحدود مع فلسطين والعلاقات مع الفصائل الفلسطينية قوية جدًا، مشيرًا إلى أن مصر مقتنعة بأنه لن يحقق الفلسطينيون النصر على إسرائيل إلا بوحدة السلاح.

وأضاف “الباز” خلال تقديم برنامج "مش حسبة برمة" عبر إذاعة "نغم اف ام"، أن سياسات قطر منذ فترة طويلة، تقوم على جمع المتناقضات، موضحًا أن قوة قطر السياسية والدبلوماسية تكمن في ذلك.

وتابع: "على سبيل المثال تجد قطر قاعدة أمريكية موجودة في قطر وفي الوقت نفسه مكتب لطالبان، كذلك هناك تعاون وعلاقات بين قطر وإسرائيل وفي الوقت نفسه أيضًا هناك مكتب لحماس في قطر".

الباز يكشف تفاصيل الهدنة في غزة وصفقة تبادل الأسرى

كما كشف الباز تفاصيل الهدنة وصفقة تبادل الأسرى بين حماس وإسرائيل، مشيرًا إلى أن الساعات الماضية شهدت اتصالات بين مصر وقطر وفلسطين وإسرائيل.

وتابع: "مصر ستستلم المحتجزين لدى حماس وإسرائيل كذلك والهدنة ستبدأ خلال ساعات" مشيرًا إلى أن الاتفاق عبارة عن هدنة من 4 إلى 5 أيام يتم فيها إطلاق سراح حوالي 240 محتجزًا لدى حماس وقوة أخرى، وسيتم الإفراج عن 50 كل يوم من 10 إلى 12 شخصًا، في مقابل إفراج إسرائيل عن 150 فلسطينيًا في سجونها ما عدا المتورطين في قضايا قتل.