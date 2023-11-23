الكنيسة البيزنطية تحيي ذكرى أسقف إيقونيا وأسقف الأكراغنتيّين

تحتفل الكنيسة البيزنطية بذكرى أمفيلوخيوس أسقف إيقونيا وغريغوريوس أسقف الأكراغنتيّين، و القدّيس امفيلوخيوس هو مواطن القدّيس باسيليوس الكبير وغريغوريوس اللاهوتي وغريغوريوس أسقف نيصص، وزميلهم في الجهاد ضد أضاليل آريوس. رسمه القدّيس باسيليوس أسقفاً على أيقونية أو كونيه سنة 374. وأذاقه أعداء الايمان القويم شتى ألوان العذاب. حضر المجمع المسكوني الثاني سنة 381، وناهض أضاليل مكدونيوس في ألوهية الروح القدس. وانتقل إلى الحياة الأبديّة سنة 395، مخلّفًا آثارًا لاهوتيّة عديدة.

بينما ولد القدّيس غريغوريوس أسقف أكراغنتينة في جزيرة صقلّية حول سنة 559 وانتقل إلى الحياة الابدية حول سنة 630.

العظة الاحتفالية

وبهذه المناسبة، ألقت الكنيسة عظة احتفالية قالت خلالها: يا أورشليم، مدينة الله، نحن نعلنُكِ "رؤية السلام". في السّموات، تمّ بناؤك بواسطة الحجارة الحيّة مُتوّجة بالملائكة وبالقدّيسين، أنتِ بنت الملك، أنتِ أورشليم الجديدة النازلة من السماء من عند الله، كعروس تزيّنَتْ للقاء عريسها، تقدّمي كالعروس؛ تعالي لمعانقة ربّكِ. وسنرى على أسوارِكِ بريق الذهب الخالص.

فَلتَنفتحْ أبوابكِ على مصراعيها: وَليَشعّ جمالكِ. وليتمّ إنقاذ كلّ رجل يدخل إليكِ بواسطة النعمة، فليتمّ استقبال ذاك الذي يتألّم باسم يسوع المسيح ويفقد شجاعته، الرّب يسوع المسيح هو المعلّم والحرفي؛ هو ينحت ويصقل. هو يصلح كلّ حجرة، ويختارها في كلّ مكان، هو يضعها مكانها كي تبقى هيكل الله حيث يسكن

من جهة اخرى، نظمت اللجنة المسؤولة عن احتفال الذكرى الخمسين بعد المائة، لميلاد القديسة تريزا الطفل يسوع، مسابقة لرسم أيقونة القديسة تريزا، بالاشتراك مع بعض المعالم المصرية.

أشرف على المسابقة الأب باتريك الكرملي، رئيس دير القديسة تريزا الأفيلية، بالمعادي، كما تم إعلان توزيع الهدايا التذكارية على الفائزين، خلال صلاة القداس الإلهي، وذلك ببازيليك القديسة تريزا الطفل يسوع، بشبرا.

وترأس الذبيحة الإلهية الأب مخول فرحا، المفوض العام السابق للرهبنة الكرملية بمصر، بمشاركة الأب أنطونيوس إسكندر، المفوض العام الحالي للرهبنة، والأب باتريك الكرملي، رئيس دير القديسة تريزا الأفيلية، بالمعادي.

شارك أيضًا الأب كيرلس مقار الكرملي، راعي الكنيسة، والأب جاك الكرملي، والأب يوحنا مرقس الكرملي، بالإضافة إلى الأب زكريا حربي الكرملي.