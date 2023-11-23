الخميس 23 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

"كهرباء جنوب الدلتا" تنتهي من تنفيذ 6 دورات تدريبية

خلال أعمال الدورة
خلال أعمال الدورة

انهت شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء  برئاسة المهندس حسن البيلي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، اليوم الخميس، مجموعة من الدورات التدريبية الأسبوعية للعاملين بالشركة.

 بناء الكوادر البشرية بمراكز خدمة العملاء

وذكرت الشركة، في بيان لها أن هذه الدورات التدريبية تأتي في  إطار الحرص على النهوض بمستوى العاملين ورفع كفاءتهم والارتقاء بهم، وزيادة جودة الخدمات المقدمة من الشركة إلى عملائها، وبناء الكوادر البشرية بمراكز خدمة العملاء  كأحد الأهداف الاستراتيجية لشركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء، وذلك من خلال التدريب بمختلف قطاعات وفروع  الشركة من خلال خطة خارطة الطريق لتطوير مراكز خدمة العملاء.

 تفاصيل الدورات التدريبية

وانتهي قطاع التدريب بالشركة ن تنفيذ الدورات التدريبية للأسبوع الحالي والتي تتضمن:

1-  دورة عن ( اللوائح المنظمة للعمل)

2- دورة عن ( برنامج توصيلات المشتركين والعادات)

3- دورة عن ( اللوائح التجارية - بشرية )

4- دورة عن ( التواصل والذكاء العاطفى )

5- دورة عن (الحماية المدنية - قواعد التوصيل)

6- دورة عن ( أعضاء لجان السلامة والصحة المهنية)

 وكان مجلس إدارة شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء برئاسة المهندس حسن البيلي، قد أصدر حركة ترقيات للعاملين بالقطاع.

وشملت الحركة تعيين كل من:

1-   المهندس مروان محمد غالب ( لشغل وظيفة رئيس قطاع المشروعات )
2-  المهندس هناء الطنطاوي ابراهيم لشغل وظيفة رئيس قطاع التفتيش الفني والمالي والتجاري 
3-  المهندس رضا سعيد محمود نصر ( لشغل وظيفة مدير عام الادارة العامة لتخطيط الشبكات )
4- المحاسب فرج عبدالخالق حسني ( لشغل وظيفة مدير عام الادارة العامة للشئون التجارية لهندسات قليوب )
5- المحاسب نبيل محمد ايمن عصر ( لشغل وظيفة مدير عام الادارة العامة للشئون التجارية المركزية )
6- المحاسب ياسر عبدالمقصود منصور محمد ( لشغل وظيفة مدير عام الادارة العامة للشئون التجارية لهندسات أشمون ).

 

7-  محمد حلمي عبدالحميد ابو طالب ( لشغل وظيفة مدير عام الادارة العامة للفتوى والعقود والتظلمات ).

 

شركه جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء توزيع الكهرباء المهندس حسن البيلي شركة جنوب الدلتا

مواد متعلقة

"المصرية لنقل الكهرباء" تتعاقد لبدء تنفيذ الخط الهوائي "بنبان 1"

3 قيادات تتنافس للفوز برئاسة قطاع تشغيل كهرباء جنوب المنيا

كهرباء جنوب القاهرة: 29% نسبة الفقد من إجمالى الطاقة المباعة

"الطاقة الذرية" تنظم ورشة حول "الاتجاهات الحديثة في استخدام المواد المغناطيسية"

قبل الغرامة.. رابط الاستعلام عن فاتورة الكهرباء نوفمبر 2023

مرفق الكهرباء: 5 إرشادات للتوعية في حالة سقوط أمطار

وزير الكهرباء يستقبل نائبة رئيس بنك الاستثمار الأوروبى لبحث تعزيز التعاون

أبرز مساهمات الاتحاد الأوروبي في الطاقة المتجددة بمصر

الأكثر قراءة

مؤتمر تحيا مصر وفلسطين.. وصول الرئيس السيسى إلى ستاد القاهرة (بث مباشر)

الحبس سنة لـ محمد رمضان فى "ترويج أخبار كاذبة ضد بنك شهير"

برعاية مصر ورفض 3 وزراء يهود.. كواليس اجتماع الـ8 ساعات للوصول لـ"الهدنة" في غزة

مؤتمر تحيا مصر فلسطين.. الرئيس السيسى: مصر لم ولن تغلق معبر رفح أبدًا

مفاجأة أسفل مستشفى الشفاء.. هذا ما وجده الصحفيون الأجانب

عاجل.. الأهلى والاتحاد السكندرى.. مواعيد مباريات اليوم الخميس 23-11-2023

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد بهاء الدين شعبان

جريمة السيدة "داليا زيادة"

إبراهيم عبدالفتاح

جارة القمر

ماجد حبته

هدنة وأيديهم على الزناد

نورا المراكبى

أوقِفوا ازدواجية المعايير.. قدِّموا نتنياهو للمحكمة الجنائية الدولية

مدحت بشاى

يحدث فى يوم الطفل العالمى فى غزة

جلال حمام

أزمة إسرائيل مع (اليوم التالى) فى غزة

إبراهيم داود

استدعاء ماركيز فى حرب غزة

منى رجب

اغتيال أطفال غزة فى اليوم العالمى للطفولة

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: خطاب ازدواجية المعايير الدولية سقط أمام الإنسانية وحماية شعبنا

حقق إصابات مباشرة.. "حزب الله" يعلن استهداف موقع بركة ريشا الإسرائيلى

"حماس" تُطالب بالضغط على الاحتلال لإطلاق سراح مدير مستشفى الشفاء