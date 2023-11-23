"كهرباء جنوب الدلتا" تنتهي من تنفيذ 6 دورات تدريبية

انهت شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء برئاسة المهندس حسن البيلي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، اليوم الخميس، مجموعة من الدورات التدريبية الأسبوعية للعاملين بالشركة.

بناء الكوادر البشرية بمراكز خدمة العملاء

وذكرت الشركة، في بيان لها أن هذه الدورات التدريبية تأتي في إطار الحرص على النهوض بمستوى العاملين ورفع كفاءتهم والارتقاء بهم، وزيادة جودة الخدمات المقدمة من الشركة إلى عملائها، وبناء الكوادر البشرية بمراكز خدمة العملاء كأحد الأهداف الاستراتيجية لشركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء، وذلك من خلال التدريب بمختلف قطاعات وفروع الشركة من خلال خطة خارطة الطريق لتطوير مراكز خدمة العملاء.

تفاصيل الدورات التدريبية

وانتهي قطاع التدريب بالشركة ن تنفيذ الدورات التدريبية للأسبوع الحالي والتي تتضمن:

1- دورة عن ( اللوائح المنظمة للعمل)

2- دورة عن ( برنامج توصيلات المشتركين والعادات)

3- دورة عن ( اللوائح التجارية - بشرية )

4- دورة عن ( التواصل والذكاء العاطفى )

5- دورة عن (الحماية المدنية - قواعد التوصيل)

6- دورة عن ( أعضاء لجان السلامة والصحة المهنية)

وكان مجلس إدارة شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء برئاسة المهندس حسن البيلي، قد أصدر حركة ترقيات للعاملين بالقطاع.

وشملت الحركة تعيين كل من:

1- المهندس مروان محمد غالب ( لشغل وظيفة رئيس قطاع المشروعات )

2- المهندس هناء الطنطاوي ابراهيم لشغل وظيفة رئيس قطاع التفتيش الفني والمالي والتجاري

3- المهندس رضا سعيد محمود نصر ( لشغل وظيفة مدير عام الادارة العامة لتخطيط الشبكات )

4- المحاسب فرج عبدالخالق حسني ( لشغل وظيفة مدير عام الادارة العامة للشئون التجارية لهندسات قليوب )

5- المحاسب نبيل محمد ايمن عصر ( لشغل وظيفة مدير عام الادارة العامة للشئون التجارية المركزية )

6- المحاسب ياسر عبدالمقصود منصور محمد ( لشغل وظيفة مدير عام الادارة العامة للشئون التجارية لهندسات أشمون ).

7- محمد حلمي عبدالحميد ابو طالب ( لشغل وظيفة مدير عام الادارة العامة للفتوى والعقود والتظلمات ).