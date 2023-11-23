الخميس 23 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

احتشاد الآلاف في ستاد القاهرة للمشاركة بمؤتمر "تحيا مصر فلسطين" (صور)

مؤتمر تحيا مصر في
مؤتمر تحيا مصر في ستاد القاهرة - منذ قليل

شهد ستاد القاهرة الدولي، اليوم الأربعاء، إقبالًا واسعًا من المواطنين للمشاركة في مؤتمر «تحيا مصر فلسطين»، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.

ويأتي المؤتمر في ظل الدور المحوري الذي تقوم به مصر تجاه القضية الفلسطينية وإدخال المساعدات الإنسانية لغزة، وكذلك نجاح الجهود المصرية في التوصل لهدنة لوقف إطلاق النار.

وتوافد الآلاف على ستاد القاهرة، حاملين صورة الرئيس السيسي، وأعلام مصر وفلسطين، مؤكدين دعمهم للموقف المصري تجاه القضية الفلسطينية، ودعمهم الكامل لكل تحركات القيادة السياسية لاتخاذ ما يلزم لحماية الأمن القومي المصري ومواجهة مخططات التهجير وتصفية القضية الفلسطينية.

 

 

ستاد القاهرة تحيا مصر فلسطين الرئيس عبد الفتاح السيسي السيسي القضية الفلسطينية المساعدات الإنسانية الجهود المصرية

الأكثر قراءة

برعاية مصر ورفض 3 وزراء يهود.. كواليس اجتماع الـ8 ساعات للوصول لـ"الهدنة" في غزة

الحبس سنة لـ محمد رمضان فى "ترويج أخبار كاذبة ضد بنك شهير"

مفاجأة أسفل مستشفى الشفاء.. هذا ما وجده الصحفيون الأجانب

عاجل.. الأهلى والاتحاد السكندرى.. مواعيد مباريات اليوم الخميس 23-11-2023

جريمة السيدة "داليا زيادة"

توافد المواطنين إلى ستاد القاهرة للمشاركة بمؤتمر "تحيا مصر فلسطين" (صور)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد بهاء الدين شعبان

جريمة السيدة "داليا زيادة"

إبراهيم عبدالفتاح

جارة القمر

ماجد حبته

هدنة وأيديهم على الزناد

نورا المراكبى

أوقِفوا ازدواجية المعايير.. قدِّموا نتنياهو للمحكمة الجنائية الدولية

مدحت بشاى

يحدث فى يوم الطفل العالمى فى غزة

جلال حمام

أزمة إسرائيل مع (اليوم التالى) فى غزة

إبراهيم داود

استدعاء ماركيز فى حرب غزة

منى رجب

اغتيال أطفال غزة فى اليوم العالمى للطفولة

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: خطاب ازدواجية المعايير الدولية سقط أمام الإنسانية وحماية شعبنا

حقق إصابات مباشرة.. "حزب الله" يعلن استهداف موقع بركة ريشا الإسرائيلى

"حماس" تُطالب بالضغط على الاحتلال لإطلاق سراح مدير مستشفى الشفاء