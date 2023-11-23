احتشاد الآلاف في ستاد القاهرة للمشاركة بمؤتمر "تحيا مصر فلسطين" (صور)

شهد ستاد القاهرة الدولي، اليوم الأربعاء، إقبالًا واسعًا من المواطنين للمشاركة في مؤتمر «تحيا مصر فلسطين»، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.

ويأتي المؤتمر في ظل الدور المحوري الذي تقوم به مصر تجاه القضية الفلسطينية وإدخال المساعدات الإنسانية لغزة، وكذلك نجاح الجهود المصرية في التوصل لهدنة لوقف إطلاق النار.

وتوافد الآلاف على ستاد القاهرة، حاملين صورة الرئيس السيسي، وأعلام مصر وفلسطين، مؤكدين دعمهم للموقف المصري تجاه القضية الفلسطينية، ودعمهم الكامل لكل تحركات القيادة السياسية لاتخاذ ما يلزم لحماية الأمن القومي المصري ومواجهة مخططات التهجير وتصفية القضية الفلسطينية.