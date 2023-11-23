اللجنة المنظمة لأولمبياد "باريس 2024" تطرح دفعة جديدة من التذاكر

حددت اللجنة المنظمة لأولمبياد (باريس 2024)، اليوم الخميس، نهاية شهر نوفمبر الجاري (2023)، موعدا لطرح دفعة جديدة من تذاكر منافسات الدورة الأولمبية.

وقررت اللجنة، طرح نحو 400 ألف تذكرة للبيع، نهاية نوفمبر الحالي، حيث هناك 7.2 مليون تذكرة بيعت من أصل 10 ملايين يستهدف المنظمون بيعها.

وتستهدف اللجنة المنظمة لأولمبياد باريس (2024)، بيع 2.8 مليون تذكرة لدورة الألعاب البارالمبية.

واستقرت على أن يكون سعر التذكرة 24 يورو، لجميع الرياضيات الأولمبية، مع تقسيم التذاكر إلى أربعة فئات في مختلف المسابقات.

وكشف الموقع الرسمي للجنة المنظمة، عن وصول ما يقرب من نصف التذاكر المتاحة بسعر 50 يورو أو أقل، حسب الفئة المختارة واللعبة المقرر حضورها.

ولم تشهد كرة القدم، الأكثر شعبيا على مستوى العالم، صاحبة التذاكر الأعلى سعرا كما توقع البعض.

بينما جاءت التذاكر الأعلى سعرا بقيمة 980 يورو، في سبع منافسات رياضية مختلفة خلال أولمبياد باريس 2024.

وشهدت منافسات ألعاب القوى في ثلاثة أيام مختلفة، وصول تذكرة الفئة الأولى إلى 980 يورو، في سبع مناسبات خلال مختلف الألعاب.

كما يبلغ سعر تذكرة نهائي منافسات رجال كرة السلة 980 يورو لتذاكر الفئة الأولى.

أما الثلاث مناسبات الأخرى، للتذاكر الأعلى سعرا بقيمة 980 يورو، فكانت لرياضة السباحة في ثلاثة أيام مختلفة.