الخميس 23 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

ضياء رشوان: الجمعة موعدا متوقعا لدخول الهدنة بكل شروطها حيز التنفيذ

ضياء رشوان
ضياء رشوان

صرح ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، بأن الاتصالات والمشاورات المصرية مستمرة مع كل الأطراف بخصوص الهدنة المتفق على سريانها في قطاع غزة، بين الاحتلال الإسرائيلي وحركة حماس.

وأضاف رشوان، أن ما يتم التشاور حوله حاليا هو الإجراءات التنفيذية التفصيلية المطلوب تطبيقها والالتزام بها من طرفي اتفاق الهدنة.

وأكد رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، أنه من المتوقع وفقا لمسار هذه الاتصالات والمشاورات المصرية، أن تدخل الهدنة بكل شروطها حيز التنفيذ غدا الجمعة.

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